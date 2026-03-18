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28 घंटे बाद रतलाम में करणी सेना का धरना खत्म, जीवन सिंह बोले- क्या हर बेटी के गुमशुदा होने पर आंदोलन करना पड़ेगा

रतलाम में करणी सेना परिवार का 28 घंटे बाद धरना प्रदर्शन समाप्त, प्रशासन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन.

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रतलाम में करणी सेना परिवार का 28 घंटे बाद धरना प्रदर्शन समाप्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:43 PM IST

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रतलाम: करणी सेना परिवार और प्रशासन के बीच चला टकराव और धरना प्रदर्शन करीब 28 घंटे के बाद खत्म हो गया. जिला प्रशासन ने 11 सूत्रीय मांगों पर की गई कार्यवाही को जीवन सिंह शेरपुर और उनकी टीम के सामने पढ़ कर सुनाया. वहीं, 14 वर्षीय बालिका के मिल जाने के बाद करणी सेना परिवार ने धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की है.

एसडीएम और कई थाना प्रभारी सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात

इस मामले में अंत तक कलेक्टर मिशा सिंह के नहीं आने की वजह से जिला प्रशासन और पुलिस के कर्मचारियों को करीब 28 घंटे तक शासकीय कार्य छोड़कर धरना स्थल पर डटे रहना पड़ा. जिसमें आसपास के थानों के थाना प्रभारी, नायब तहसीलदार और एसडीएम जैसे अधिकारियों सहित सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती गई थी.

करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर (ETV Bharat)

11 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन

आंदोलन समाप्त होने के बाद करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि "हम धरने पर बैठ गए तो गुमशुदा हुई नाबालिक बच्ची मिल गई. क्या जिले में हर गुमशुदा होने वाली बालिका के घर वापसी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा. शेरपुर ने कहा कि सभी 11 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया है."

सिटी फोरलेन पर चला 28 घंटे धरना प्रदर्शन

दरअसल, खनिज विभाग की गलत कार्यवाही, कंजर समस्या और देह व्यापार के अवैध अड्डे सहित अन्य मांगों को लेकर जावरा क्षेत्र के लोगों के साथ जीवन सिंह शेरपुर रतलाम कलेक्टर का घेराव करने के लिए मंगलवार को रतलाम पहुंचे थे. कलेक्ट्रेट जाने से रोके जाने पर सिटी फोरलेन पर ही करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर धरने पर बैठ गए थे. इसके बाद करीब 28 घंटे तक जिला प्रशासन के साथ चला टकराव समाप्त हो गया है.

Datlam missing girl recovered
28 घंटे बाद रतलाम में करणी सेना परिवार का धरना खत्म (ETV Bharat)

धरना पर बैठने के लिए किया गया मजबूर

जिला प्रशासन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों के माने जाने और कार्यवाही शुरू किए जाने का आश्वासन लेने के बाद करणी सेना परिवार के कार्यकर्ता धरने से हटने को तैयार हुए हैं. करणी सेवा परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर में कहा, "हम शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात कलेक्टर के सामने रखने जा रहे थे, लेकिन मुझे रास्ते में रोक दिया गया. जिसकी वजह से धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा. पुलिस और प्रशासन यदि समय पर कार्रवाई कर दे तो हमें इस तरह आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी."

11 सूत्री मांगों पर सख्त एक्शन

कलेक्टर निशा सिंह के धरनास्थल पर नहीं आने पर जीवन सिंह शेरपुर में कहा, "यह उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है. शायद वह ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं." वहीं, एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने बताया, "प्रदर्शनकारियों की 11 सूत्री मांगों पर लिए गए एक्शन के बारे में विस्तार से एसडीएम जावरा द्वारा बताया गया है. संतुष्ट होने के बाद प्रदर्शनकारी धरने से हट गए हैं."

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प्रशासन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन (ETV Bharat)

बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि यदि जिला प्रशासन और पुलिस करणी सेना परिवार की 11 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही कर रही थी तो मंगलवार के दिन ही इसका समाधान क्यों नहीं किया गया. वहीं, भारी मात्रा में लगाए गए पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमले को शासकीय कार्य रोककर महज धरने प्रदर्शन के लिए 28 घंटे तक लगाए रखा गया. जिसका नतीजा जिला प्रशासन द्वारा सभी 11 मांगों पर कार्यवाही किए जाने के आश्वासन के रूप में सामने आया है.

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