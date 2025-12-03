ETV Bharat / state

कंजर गिरोह अब हफ्ता वसूली पर उतरे, गुर्गे किए तैनात, व्यापारी-किसान टारगेट पर

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र से ये बदमाश यहां आकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं और वारदात नहीं करने की एवज में किसानों से महीने के महीने वसूली भी करते हैं. इन बदमाशों के दलाल भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो चोरी हुआ सामान वापस दिलवाने के नाम पर कमीशन वसूलते हैं. यहां तक कि चोरी होने पर लोग पुलिस के पास नहीं दलालों के पास जाने लगे हैं. क्योंकि पीड़ित लोगों को लगता है कि कंजर गिरोह के गुर्गों के माध्यम से उन्हें राहत मिल सकती है.

रतलाम : रतलाम जिले में पुलिस कंजर समुदाय के अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है. रतलाम जिले का आलोट और ताल थाना क्षेत्र कंजर अपराधियों से प्रभावित क्षेत्र रहा है. वर्तमान में रतलाम पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के बावजूद आलोट क्षेत्र में चोरी और वसूली की वारदात रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं. आलोट थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों और शहर में भी कंजर गिरोह वारदात करने से नहीं चूक रहे हैं.

कंजार गिरोह की वारदातों से परेशान आलोट क्षेत्र के लोग कई सालों से इस समस्या से ग्रस्त हैं. पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी जब चोरी गया माल बरामद नहीं हो पता है तो धीरे-धीरे लोगों का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है. ऐसे में कंजारों द्वारा चुराए गए माल को वापस दिलवाने के लिए उनके एजेंट इन लोगों से संपर्क करते हैं और कमीशन के रुपए लेकर चोरी गया सामान वापस दिलवाते हैं.

खेतों से कृषि उपकरण चुराते हैं गिरोह

स्थानीय निवासी अनिल भरवा ने बताया "किसान और व्यापारी इनसे बहुत परेशान हैं. पुलिस द्वारा अभियान चलाने के बाद भी दुकानों के शटर के ताले टूट रहे हैं." बरखेड़ा के किसान विशाल सिंह परिहार ने बताया "ग्रामीणों से कंजर लोग वसूली करते हैं. यदि वसूली की राशि उन्हें नहीं देंगे तो वह हमारे खेतों से मोटर, केबल और स्टार्टर चुरा कर ले जाते हैं. हमारे कृषि उपकरण भी चुरा लेते हैं." पुलिस में शिकायत के सवाल पर विशाल ने बताया "वहां से तो सामान मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती लेकिन दलाल उन्हें सामान वापस दिलवा देते हैं."

हफ्ता वसूली करने वाले बदमाशों पर सख्ती

इस मामले में रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया "इस गंभीर समस्या को लेकर रतलाम पुलिस ने लगातार अभियान चलाया हुआ है. इस दौरान इस तरह का अपराध करने वाले और एक्सटॉर्शन वसूलने वाले बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस काम में लगे एजेंटों पर भी कार्रवाई की गई है."