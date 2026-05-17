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45 डिग्री में भी नहीं रुके कदम, पेड़ पर चढ़कर जुटाए बीज, ग्रामीणों की 5000 पौधों की नर्सरी

दो दोस्तों ने बदली रतलाम के कनेरी गांव की तस्वीर, भीषण गर्मी के लिए छांव की व्यवस्था की, रतलाम से दिव्यराज सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

ratlam Kaneri green village
ग्रामीणों की 5000 पौधों की नर्सरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 10:47 AM IST

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रतलाम: मालवा में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर जारी है. ऐसे में पर्यावरण से हुई छेड़छाड़ और पेड़ लगाने की बात हर कोई करता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना देर किए इस कार्य में जुट गए हैं. जी हां कनेरी गांव के ग्रामीणों ने न केवल अपने गांव को भीषण गर्मी से बचाने के लिए हरे पेड़ पौधे तैयार कर लिए हैं बल्कि आसपास के गांव के लिए भी अब 5000 पौधों की नर्सरी तैयार करने में जुटे हुए हैं. जन अभियान परिषद के साथ मिलकर गांव की प्रस्फुटन समिति के लोग 45 डिग्री से ऊपर तापमान में भी शिव मंदिर परिसर में पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं.

दो दोस्तों ने की थी शुरुआत, अब पूरा गांव है साथ
पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले गांव कनेरी में इस कार्य की शुरुआत 2021-22 में हुई, जब गांव के विजय पाटीदार और कैलाश गुर्जर द्वारा मुक्तिधाम की खराब हालत को देखते हुए वहां वृक्षारोपण करने की शुरुआत की. इसके बाद गांव के रास्तों पर दोनों तरफ और पास की पहाड़ी पर भी इन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर करीब 1500 छायादार पेड़ लगा दिए, जो अब 3 साल के हो चुके हैं.

दो दोस्तों ने की थी शुरुआत, अब पूरा गांव है साथ (ETV Bharat)

वहीं, अब जन अभियान परिषद के साथ मिलकर गांव की प्रस्तुत समिति और ग्रामीण गांव के साथ ही आसपास के गांव में हरियाली लाने के लिए 5000 पौधों की नर्सरी तैयार करने में जुटे हुए हैं. नर्सरी तैयार करने के लिए गांव के लोग भीषण गर्मी के बावजूद श्रमदान कर रहे हैं.

ratlam planted 5000 trees for heat
ग्रामीणों ने मिलकर लगा रहे 5000 पेड़ (ETV Bharat)

पेड़ पर चढ़कर, ढूंढ-ढूंढ कर एकत्रित किए बीज
गांव में पर्यावरण बचाने की मुहिम की शुरुआत करने वाले विजय पाटीदार और कैलाश गुर्जर ने बताया कि, ''गांव में अंधाधुंध कटाई की वजह से छायादार पेड़ नहीं बचे थे. मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने जाते थे तो छांव में खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी. इसके बाद 2021-22 से मुक्तिधाम में वृक्षारोपण की शुरुआत की और धीरे-धीरे लोग जुड़ने लगे.''

ratlam Kaneri village plantation
दो दोस्तों ने बदली रतलाम के कनेरी गांव की तस्वीर (ETV Bharat)

बारिश तक बन जाएगी नर्सरी
गांव के मनीष पाटीदार ने बताया कि, ''विजय पाटीदार और कैलाश भैय्या नर्सरी लगाने के लिए बीज की व्यवस्था भी खुद ही करते हैं. पेड़ पर चढ़कर और बीन बीन कर बीज इकट्ठा करते हैं. इसके बाद शिव मंदिर परिसर में नर्सरी की तैयारी कर इन बीजों को लगाया जाता है.'' जन अभियान परिषद के शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि, ''ग्रामीणों का पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रवैया होने से यहां अच्छा कार्य हो रहा है. वर्षा काल तक यह नर्सरी बनकर तैयार हो जाएगी. इसके बाद इसका वितरण आसपास के गांव में खाली शासकीय भूमि एवं परिसरों में वृक्षारोपण किया जाएगा.

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भीषण गर्मी के लिए छांव की व्यवस्था की (ETV Bharat)

बहरहाल दो दोस्तों के साथ पर्यावरण को बचाने का शुरू हुआ अभियान अब पूरे गांव का मिशन बन चुका है. इस गांव ने न केवल अपने लिए पर्याप्त छांव और शुद्ध हवा की व्यवस्था कर ली है, बल्कि गांव की प्रस्फुटन समिति के माध्यम से अब 5000 पौधों की नर्सरी तैयार करने का कार्य भी किया जा रहा है.

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