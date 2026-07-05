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सरकारी योजना को पलीता! न पंप न बाउंड्री बनी, अधूरे टैंक में खाली कर दिया हजारों लीटर डीजल

रतलाम में सहकारी समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप, पेट्रोल पंप बने बिना अधूरे टैंक में भरवा दिया डीजल, 6 महीने से लावारिस पड़ा. दिव्यराज राठौर की रिपोर्ट

diesel dumping incomplete tank
सरकारी योजना को पलीता! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 2:51 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 2:57 PM IST

6 Min Read
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रतलाम: जिला सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग के अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार की "सहकार से समृद्धि योजना" को जमकर चूना लगा रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों को पेट्रोल पंप खोलने के आवंटन दिलवाले और ऋण उपलब्ध कराने का जिम्मा सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक का था. रतलाम जिले में एकमात्र सहकारी समिति कनेरी का चयन पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए हुआ. यहां जगह का आवंटन होने के बाद पेट्रोल पंप का निर्माण भी शुरू हो गया.

बिना पेट्रोल पंप बने गड्ढे में खाली किया पेट्रोल
रतलाम में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को पेट्रोल पंप शुरू करने की इतनी जल्दी थी कि अधूरे बने टैंक में ही हजारों लीटर-डीजल का टैंकर खाली करवा दिया. बीते करीब 6 महीनों से यह डीजल लावारिस हालत में टैंक में पड़ा हुआ है. यही नहीं दिसंबर महीने के बाद से पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य भी जिला सहकारी बैंक द्वारा लोन स्वीकृत नहीं करने की वजह से रुका हुआ है. कनेरी सहकारी समिति के सदस्य किसानों ने समिति के रूपयों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार बताते हुए मोर्चा खोल दिया है.

बिना पेट्रोल पंप बने गड्ढे में खाली किया पेट्रोल (ETV Bharat)

किसानों का आरोप-पेट्रोल पंप खोलने के नाम पर हुई गड़बड़ी
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत कृषक सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोल पंप एवं औषधि विक्रय केंद्र खोलने की योजना शुरू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत रतलाम जिले में कनेरी सहकारी समिति का चयन पेट्रोल पंप खोलने के लिए हुआ था.

कनेरी गांव के गिरीश पुरोहित ने बताया कि, ''गांव की सहकारी समिति द्वारा 2025 में पेट्रोल पंप का निर्माण शुरू किया गया. जिसमें सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के लिए टैंक बनाए गए. इसके बाद अचानक पेट्रोल पंप का काम रुक गया. दिसंबर महीने में इंडियन ऑयल का टैंकर यहां बने टैंक में डीजल खाली करने आ गया. जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति भी ली की अभी पेट्रोल पंप बना ही नहीं है और पहले से ही इसमें डीजल क्यों डाला जा रहा है. लेकिन समिति के कर्मचारियों द्वारा डीजल से भरे टैंकर को खाली करवा दिया गया.''

Sahkar se Samriddhi Yojana scam
रतलाम में 'सहकार से समृद्धि योजना' को लगाया चुना (ETV Bharat)

एक अन्य कृषक महेश पाटीदार ने बताया कि, ''6 महीने पहले इसमें डीजल डाल दिया गया और पेट्रोल पंप खोलने का कहीं कोई अता पता नहीं है. हमारे पास इसका वीडियो भी मौजूद है. डीजल चेंबर के ढक्कन को ऊपर से सीमेंट कंक्रीट से भर दिया है. बारिश में ऊपर पानी जमा हो रहा है जो लीकेज होकर डीजल में मिल जाएगा और वह खराब हो जाएगा. सहकारी समिति में किसानों के अंशदान का पैसा इस तरह बर्बाद किया जा रहा है.''

कनेरी गांव के कन्हैयालाल धबाई ने बताया कि, ''यहां पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में यदि कोई डीजल चुरा ले या शरारती तत्व आग लगा दें तो कौन जिम्मेदार है. इस गड़बड़ी में समिति के अफसर के साथ इंडियन ऑयल कंपनी के कर्मचारी भी मिले हुए हैं.''

diesel dumping incomplete tank
अधूरे बने पेट्रोल पंप के टैंक में भर दिया हजारों लीटर डीजल (ETV Bharat)

वहीं, इस पूरे मामले पर कनेरी सहकारी समिति के प्रबंधक से लेकर जिला सहकारी बैंक के एमडी और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के क्षेत्रीय सेल्स मैनेजर तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है. किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि, ''यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार है जिसमें किसानों की मेहनत का रुपया इस तरह बर्बाद किया जा रहा है. सहकारी समिति को पेट्रोल पंप खोलने के लिए चयन तो कर लिया लेकिन उसे लोन देने को जिला सहकारी बैंक ही तैयार नहीं है. अभी तक लोन प्रकरण जिला सहकारी बैंक में लंबित है.''

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी
इस मामले में ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की पड़ताल की है. कनेरी रोड पर पेट्रोल पंप के नाम पर केवल एक टैंक बना हुआ था. जिसमें लोहे के चेंबर बनाए गए थे. एक पेट्रोल के लिए और एक डीजल के लिए. पेट्रोल वाला चैंबर खाली था. वहीं, डीजल वाला चैंबर ऊपर से सीमेंट कंक्रीट से सील किया हुआ था. पास में लगे और पाइप से डीजल जैसे पदार्थ की गंध आ रही थी.

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किसानों का आरोप-पेट्रोल पंप खोलने के नाम पर हुई गड़बड़ी (ETV Bharat)

कनेरी गांव की सहकारी समिति के प्रबंधक हेमंत चौहान से मोबाइल पर इस बारे में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि, ''वह कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं है.'' लेकिन उन्होंने बताया कि, ''वरिष्ठ अधिकारियों और आईओसी के अधिकारियों के कहने पर उन्होंने डीजल का टैंकर खाली करवाया था.'' पेट्रोल पंप का काम रुक होने के सवाल पर हेमंत चौहान ने बताया कि, ''जिला सहकारी बैंक में लोन प्रकरण लंबित है इस वजह से आगे का कार्य शुरू नहीं हो पाया है.''

मामले में अधिकारियों ने साधी चुप्पी
इसके बाद जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक कृतज्ञ गुप्ता से फोन पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया. उनके द्वारा मैसेज में अधीनस्थ कर्मचारी शैलेश खरे से चर्चा कर लेने को कहा गया. जिला सहकारी बैंक के शैलेश खरे से जब इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही है.

नवीन पेट्रोल पंप के टैंक में पहली बार डीजल या पेट्रोल भरे जाने को लेकर ऑयल कंपनी के क्या नियम है. इस बारे में जानकारी लेने के लिए क्षेत्रीय सेल्स मैनेजर नीरज जायसवाल से भी फोन पर संपर्क किया गया. लेकिन इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के कर्मचारी नीरज जायसवाल ने कोई भी बयान देने के लिए अधिकृत नहीं होने की बात कही है.

जिला सहकारी बैंक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप
बहरहाल कनेरी गांव के ग्रामीणों ने सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक में डीजल भरवाने के चाहे जो भी कारण और नियम हो लेकिन अधूरे पड़े पेट्रोल पंप पर जहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. इतनी मात्रा में डीजल स्टोर करना कहां तक उचित है. वहीं, इतनी बड़ी मात्रा में स्टोर किए गए डीजल की चोरी या किसी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

Last Updated : July 5, 2026 at 2:57 PM IST

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