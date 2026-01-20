ETV Bharat / state

झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार का एक और स्टंट, आधी रात में किया धमाका

सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सोमवार आधी रात को पुलिस व प्रशासन के होश खराब कर दिए. बगैर एनओसी के लगा दी प्रतिमा.

tantya mama statue without noc
आधी रात को टंट्या मामा की प्रतिमा स्थापित की (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
रतलाम : सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार काफी दिनों बाद फिर से चर्चा में हैं. उन्होंने आधी रात को आदिवासी जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा लगवा दी. एसडीएम ने प्रतिमा लगाने के लिये एनओसी नहीं दी. इसके बाद भी प्रतिमा स्थापित कर दी गई. प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारियों के बीच कुछ दिनों से तनातनी चल रही थी.

आधी रात को टंट्या मामा की प्रतिमा स्थापित

विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सोमवार देर रात राजापुरा गांव में टंट्या मामा भील की प्रतिमा स्थापित करवाई. टंट्या मामा भील की मूर्ति को लेकर सैलाना एसडीएम और विधायक कमलेश्वर डोडियार के बीच ठन गई थी. सोमवार को विधायक और प्रशासन के बीच जमकर पावर गेम चला. देर रात विधायक कमलेश्वर डोडियार और अन्य आदिवासी नेताओं ने मिलकर टंट्या मामा भील की प्रतिमा को राजापुरा गांव में स्थापित किया.

जनजागृति कार्यक्रम करने की घोषणा

राजापुर ग्राम सभा के प्रस्ताव को एसडीएम की एनओसी नहीं मिली थी. जिसके बाद मूर्ति को लेकर प्रशासन और स्थानीय नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई. विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा "25 जनवरी को प्रतिमा अनावरण एवं जनजागृति कार्यक्रम आयोजित होगा. आदिवासियों के पूजनीय टंट्या मामा भील की प्रतिमा स्थापित करने से रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगे हुए थे."

शासकीय विभागों से एनओसी लेने का सुझाव

एसडीएम तरुण जैन ने मूर्ति स्थापना की अनुमति के लिए पुरातत्व विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों से एनओसी के सुझाव लेने को कहा था. इससेआदिवासी संगठन के कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि नाराज हो गए. सैलाना एसडीएम तरुण जैन ने बताया "ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर मूर्ति लगाए जाने का पत्र दिया था. नियम अनुसार कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर अनुमति लिए जाने का सुझाव दिया गया था."

राजस्थान से लाए टंट्या मामा की प्रतिमा

सोमवार करीब 2:30 बजे विधायक कमलेश्वर डोडियार, ग्रामवासियों के साथ राजस्थान के तलवाड़ा से टंट्या मामा की प्रतिमा लेकर राजपुरा गांव पहुंचे और इसे स्थापित कर दिया. सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बताया ठअनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पैसा नियम का एक-एक अक्षर लागू करेंगे. क्षेत्रवासियों को लगातार कानूनी रूप से जागरूक करेंगे, ताकि आदिवासी इलाके में राजनीति से प्रेरित कर्मचारियों के हस्तक्षेप को मिटाया जा सके.ठ

