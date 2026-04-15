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रतलाम के काल्मोड़ा गांव में थी एकमात्र बैलों की जोड़ी, बदमाशों ने की चोरी, पूरा गांव पहुंचा एसपी ऑफिस

रतलाम के काल्मोड़ा गांव में एकमात्र बची बैलों की जोड़ी हुई चोरी, ग्रामीणों ने एसपी से बैलों को ढूंढने की लगाई गुहार.

RATLAM VILLAGE OXEN STOLEN
काल्मोड़ा गांव में एकमात्र बची बैलों की जोड़ी हुई चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
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रतलाम: ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों के दौर में पारंपरिक देशी बैलों की जोड़ी की पूछ परख भले ही कम हो गई है, लेकिन सोयाबीन की फसल में डोरे यानी करपे चलाने के लिए आज भी इन्हीं बैलों की डिमांड ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. इस बीच रतलाम के काल्मोड़ा गांव के एकमात्र बैलों की जोड़ी के चोरी हो जाने से पूरा गांव परेशान हो गया है. पीड़ित किसान के साथ ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर चोरी हुए बैलों को ढूंढने की गुहार लगाई है. ग्रामीणों का आरोप है कि 10 दिन पहले इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी. लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.

गांव की एकमात्र बैलों की जोड़ी हुई चोरी

तलाम एसपी ऑफिस में पहुंचे काल्मोड़ा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि प्रदीप जाट के 2 बैल 6 अप्रैल की रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा चुरा लिए गए. जिसकी शिकायत उनके द्वारा मुंदड़ी पुलिस चौकी पर की गई थी. लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बदमाशों की तलाश नहीं की. जिसकी वजह से उन्हें एसपी ऑफिस आना पड़ा है.

Kalmora village only pair of oxen
रतलाम के काल्मोड़ा गांव में थी एकमात्र बैलों की जोड़ी (ETV Bharat)

किसानी की आजीविका का साधन था बैल

बैलों के मालिक प्रदीप जाट ने बताया कि "गांव में उन्हीं के पास बैलों की जोड़ी बची थी. जिनकी कीमत पौने 2 लाख रुपए थी. मेरी आय का एकमात्र साधन वही बैल थे. जिन्हें अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर लिया है. किसानों के साथ पहुंचे किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया कि "पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि यह बैल ही किसान की आजीविका का एकमात्र साधन थे. आजकल बैलों की जोड़ी वैसे ही नहीं मिलती है. किसानों को खेती में डोरे चलाने के लिए बैलों की ही जरूरत पड़ती है. गांव में केवल प्रदीप के पास ही बैलों की जोड़ी थी."

एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने ज्ञापन देने पहुंचे किसानों को आश्वासन दिया है कि बैलों को ढूंढने में पुलिस पूरा सहयोग करेगी. बैलों की तलाश करने के निर्देश संबंधित थाना अधिकारी को दिए हैं.

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