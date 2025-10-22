ETV Bharat / state

रतलाम में कभी गाली-ताली के बीच थी जिंदगी, पढ़ाई कर जोया बनी पुलिसकर्मी, तो खुशी एक्ट्रेस

रतलाम में आत्मनिर्भर बन रहे किन्नर, पढ़ाई कर कोई पुलिस विभाग में दे रहा सेवाएं, तो कोई बना एक्ट्रेस व डांसर.

RATLAM KINNAR COMMUNITY
रतलाम में आत्मनिर्भर बन रहे किन्नर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:30 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 2:02 PM IST

रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह राठौर

रतलाम: भारत में थर्ड जेंडर का दर्जा पा चुके किन्नर समुदाय के लोग अपने पारंपरिक कार्य के अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं. किन्नर समाज के द्वारा शिक्षा पर ध्यान दिए जाने के बाद अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं. अब कई युवा किन्नर शिक्षा प्राप्त कर बेहतर रोजगार और नौकरी हासिल कर रहे हैं. रतलाम के किन्नर घराने की काजल गुरु भी अपने शिष्यों को शिक्षित बनाने और आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई हैं.

इस किन्नर घराने के एक दर्जन युवा किन्नर अलग-अलग क्षेत्र में पारंगत हैं और आत्मनिर्भर भी बने हैं. यहां रहे किन्नर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फिल्म इंडस्ट्री और अंतरराष्ट्रीय भवाई डांसिंग में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. यहीं नहीं काजल गुरु के प्रयास से उनके क्षेत्र की 1 दर्जन गरीब बालिकाओं की शादी और 25 से अधिक बच्चों को शिक्षा भी हासिल हो रही है.

पढ़ाई कर कोई पुलिस विभाग में दे रहा सेवाएं (ETV Bharat)

गुरु ने सिखाया तो भवाई डांसर और फैशन डिजाइनर बनी
किन्नर प्रेम कुंवर जागीरदार के घराने की विरासत को आगे बढ़ा रही काजल जागीरदार ने बताया कि, ''भवाई डांस की कला उन्होंने अपने शिष्यों को दी. भवाई डांस राजस्थान की नृत्य कला है, जिसमें सर पर मटके या स्टील के घड़े रखकर बैलेंस और करतब से भरा डांस किया जाता है. इस कला में उनके घराने की किन्नर ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी है.''

यहां की शिवानी जागीरदार भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर अब फैशन डिजाइनर बन चुकी हैं. इस समूह की मुखिया काजल जागीरदार का कहना है कि, ''हमारे यहां से फैशन डिजाइनर, ब्यूटीशियन और नृत्य कला के आर्टिस्ट बन चुके हैं. इन्हें शिक्षा के साथ हुनर भी मिल गया है. जिससे यह आत्मनिर्भर बनकर हमारे किन्नर समाज को आगे ले जाने में मदद कर सकेंगी.''

MP KINNAR JOB POLICE DEPARTMENT
पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं किन्नर (ETV Bharat)

जोया बनी पुलिसकर्मी, अप्सरा करती है ऑपरेशन असिस्ट
बीए ग्रेजुएट अप्सरा किन्नर बताती हैं कि, ''उनके गुरु ने सभी शिष्यों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया और कोई ना कोई हुनर सीखने के लिए भी भेजा. अप्सरा ने बीए ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया लेकिन कुछ कारणों से उसने एलएलबी की पढ़ाई छोड़ दी. इसके बाद उसने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया. जिसके बाद वह प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पार्ट टाइम कार्य कर रही है.'' अप्सरा ने बताया कि, ''उन्हीं के घराने की जोया पुणे में पुलिस डिपार्टमेंट में सेवा दे रही है. खुशी अब मुंबई में एक्ट्रेस के तौर पर कार्य कर रही है. वह कुछ फिल्मों के अलावा ओटीटी सीरीज में भी कार्य कर रही है. परिवार की करिश्मा मेकअप आर्टिस्ट है.''

RATLAM KINNAR EDUCATION
पढ़ाई लिखाई कर आत्मनिर्भर बन रहे रतलाम के किन्नर (ETV Bharat)

गरीब बच्चों की शिक्षा और बालिकाओं की शादी भी करवाते हैं किन्नर
किन्नर परिवार की मुखिया काजल जागीरदार ने बताया कि, ''उनके क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों जिनकी पढ़ाई का खर्च घर वाले नहीं उठा पाते उनके लिए वह शिक्षा की व्यवस्था करती हैं. ऐसे 25 बच्चों को पढ़ने का कार्य उनका परिवार कर रहा है. वहीं, अब तक जो बालिकाओं की शादी करवाने का सौभाग्य भी उन्हें मिला है.''

शादी ब्याह और शुभ अवसरों पर बधाई गाने, ताली बजाकर दुआ देने और दान दक्षिणा लेने के अलावा भी किन्नर समुदाय समाज में अपना अभिन्न योगदान दे रहा है. खासकर थर्ड जेंडर के लोग अब शिक्षित होकर आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं और समाज के कमजोर वर्ग को मदद भी मुहैया करवा रहे हैं.

