ETV Bharat / state

रतलाम में भैरव जी के एक से एक यूनिक नाम, काला गोरा, तेजी मंदी और ऑडिट भैरव

रतलाम में धूमधाम से मनाई जा रही भैरव अष्टमी, काला गोरा भैरव, तेजी मंदी भैरव और ऑडिट भैरव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़.

RATLAM BHAIRAV ​​UNIQUE NAME
नहीं सुने होंगे काल भैरव के इनते अटपेट नाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: देशभर में आज यानी बुधवार को भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस अवसर पर भक्तों द्वारा भगवान भैरव की पूजा अर्चना की जा रही है. रतलाम में भी अलग अलग भैरव मंदिरों में विशेष आरती और भोग का आयोजन किया गया है. रतलाम में भैरव बाबा के अनेकों मंदिर हैं, जिनमें कुछ मंदिरों के नाम बड़े ही रोचक और अटपटे भी हैं. हर नाम के पीछे अलग-अलग कहानियां भी हैं. काला गोरा भैरव, लटपटिया भैरव, बावला भैरव, भयंकर भैरव, तेजी मंदी भैरव और ऑडिट भैरव जैसे आधा दर्जन भैरव मंदिर हैं. जिनके नाम सुनकर हर किसी की दर्शन करने का इच्छा हो जाती है.

काला गोरा भैरव का रोचक किस्सा

रतलाम में भैरव भगवान के मंदिरों में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है सागोद रोड स्थित काला गोरा भैरव मंदिर है. यहां पूरे रतलाम शहर के लोग दर्शन करने और अपनी अर्जी लगाने आते हैं. इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 भैरव बाबा हैं, दोनों भाइयों के रूप में विराजमान है. मंदिर के पुजारी लाल गुरु बताते हैं कि "यह बहुत पुराने जमाने का भैरव मंदिर है. इसको लेकर किवदंती है कि राजस्थान से भैरव जी की 2 प्रतिमाएं बैलगाड़ी से लाई जा रही थी. इसी दौरान बैलगाड़ी का पहिया टूट जाने पर दोनों भैरव बाबा यहीं रास्ते में विराजमान हो गए.

रतलाम में विराजे हैं काला गौरा और तेजी मंदी भैरव (ETV Bharat)

इसके बाद इन्हें यहां से उठाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई इन प्रतिमाओं को उठा नहीं सका. भैरव बाबा की एक प्रतिमा काली और एक प्रतिमा सफेद रंग की चट्टान से बनी थी. जिन्हें काला और गोरा भैरव के नाम से जाना जाने लगा. काला भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है. वहीं गोरा भैरव को दूध चढ़ाया जाता है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि "दोनों भैरव बाबा के स्वान भी मंदिर के बाहर काले और सफेद पत्थर से बनाए गए हैं."

TEJI MANDI BHAIRAV ratlam
तेजी मंदी भैरव टेंपल रतलाम (ETV Bharat)

ऐसे पड़ा तेजी मंदी भैरव का नाम

तेजी मंदी वाले भैरव जी का मंदिर रतलाम के प्रसिद्ध सराफा बाजार में स्थित है. जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि सोने और चांदी के व्यापारियों पर इन भैरव बाबा की विशेष कृपा रही होगी. स्थानीय व्यापारी जितेंद्र सोनी जो की मंदिर के पास ही अपनी दुकान संचालित करते हैं. उन्होंने बताया कि "यहां के व्यापारी और दलाल समिति द्वारा सोने चांदी के व्यापार में बढ़ोतरी और फायदा मिलने की कामना पूर्ण होने पर मार्बल से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया. तब से ही इस मंदिर का नाम तेजी मंदी भैरव मंदिर पड़ गया है."

AUDIT BHAIRAV mandir ratlam
ऑडिट भैरव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़ (ETV Bharat)

भक्तों ने इसलिए रखा ऑडिट भैरव नाम

रतलाम के जिला अस्पताल परिसर में स्थित ऑडिट भैरव का मंदिर वर्षों पुराना है. यूनिक नाम वाले इस मंदिर के नामकरण के पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है. मंदिर पर सेवा देने वाले विशाल सिंह सोलंकी ने बताया कि "भैरव बाबा का यह स्थान वैसे तो प्राचीन काल से ही यहां पर है, लेकिन करीब 40 वर्ष पहले ग्वालियर की टीम स्वास्थ्य विभाग का ऑडिट करने यहां पहुंची थी. स्थानीय अधिकारियों और बाबुओं के दस्तावेज और हिसाब के मिलान में कुछ कमियां थीं. ऑडिट अच्छे से और सफलतापूर्वक हो जाए इस कामना के साथ भैरव बाबा के सामने अर्जी लगाई गई. जिसके बाद ऑडिट अच्छे से संपन्न हो गया. इसके बाद स्थानीय कर्मचारियों और लोगों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और तब से इस मंदिर का नाम ऑडिट भैरव रख दिया गया.

TAGGED:

KAAL BHAIRAV JAYANTI 2025
KALA GORA BHAIRAV TEMPLE
AUDIT BHAIRAV MANDIR RATLAM
TEJI MANDI BHAIRAV RATLAM
RATLAM BHAIRAV ​​UNIQUE NAME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एक और सनातनी हिंदू यात्रा वृंदावन तक, आतंकवाद के विरोध में हिन्दू महासभा की हुंकार

महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में 'पाक जिंदाबाद' और 'ब्लास्ट' लिखे नारे से हड़कंप, गाड़ी की जांच

राजगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी, मिल्क में मिली यूरिया, चलता फिरता लैब खोल रहा है पोल

जबलपुर में आर्मी की मैराथन, कोई भी हो सकता है शामिल, पुरस्कारों की होगी बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.