चलती ट्रेन से जज की पत्नी अचानक हुई गायब, जावरा स्टेशन पर बोगी के टॉयलेट में मिली लाश

चलती ट्रेन के टॉयलेट में मिला जज की पत्नी का शव ( ETV BHARAT )

जावरा स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी. टॉयलेट में मिला शव (ETV BHARAT)

मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोजबीन की गई तो उनका ट्रेन में ही होना पाया गया. कोच के टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद मिला. टॉयलेट का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जज की पत्नी मृत अवस्था में मिली. जिनका शव जावरा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार इस मामले में मौत होने का कारण साइलेंट अटैक आना बताया जा रहा है. न्यायाधीश राजकुमार चौहान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं, जो राजस्थान के निंबाहेड़ा में पदस्थ हैं.

रतलाम : रतलाम रेल मंडल में काचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही जज की पत्नी की मौत हो गई. घटना के समय जज राजकुमार चौहान अपनी पत्नी के साथ जोधपुर से निंबाहेड़ा के लिए सफर कर रहे थे. इसी दौरान पत्नी उषा चौहान वॉशरूम गई लेकिन वह नहीं लौटी. निंबाहेड़ा स्टेशन आने पर जज साहब ने पत्नी को ट्रेन और स्टेशन पर ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

स्टेशन पर ट्रेन से नहीं उतरी पत्नी तो हड़कंप

जज राजकुमार चौहान अपनी पत्नी उषा चौहान के साथ जोधपुर से निंबाहेड़ा ट्रेन से आ रहे थे. दोनों का रिजर्वेशन सीट अलग-अलग कोच में था. इसी दौरान उनकी पत्नी वॉशरूम गईं. काफी देर तक वॉशरूम से वह वापस नहीं लौटी. इसी बीच निंबाहेड़ा स्टेशन आ गया. जज साहब ट्रेन से उतरे लेकिन पत्नी के नहीं उतरने पर उन्होंने ट्रेन और स्टेशन पर ढूंढा. पत्नी के कहीं नहीं मिलने पर न्यायाधीश राजकुमार चौहान ने रेलवे पुलिस को सूचना दी.

मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाशी

जज की पत्नी के चलती ट्रेन से गायब होने के मामले से हड़कंप मच गया. इसके बाद अगले स्टेशनों पर ट्रेन को चेक किया गया. रेलवे पुलिस के एसआई मनीष सिंह ने बताया "मोबाइल लोकेशन के आधार पर जज साहब की पत्नी के ट्रेन में ही होने की पुष्टि हुई. इसके बाद मंदसौर स्टेशन पर ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बताया इस कोच का टॉयलेट काफी देर से बंद है. इसके बाद वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई लेकिन गेट नहीं नहीं खुल पाया. आगे के स्टेशन पर गेट तोड़ा गया.

कोच के वॉशरूम में मिला शव (ETV BHARAT)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर साफ होगी

ट्रेन जब जावरा रेलवे स्टेशन पहुंची तो कोच का वॉशरूम खोला गया. गेट खोलते ही उषा चौहान मृत अवस्था में मिली. उनके शव को जावरा के सरकारी अस्पताल लाया गया और परिजनों को सुपुर्द किया गया. इसके बाद परिजन शव को लेकर उनके पैतृक गांव रवाना हुए. रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण साफ हो सकेगा.