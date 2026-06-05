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रतलाम में नाराज दो कांग्रेस कार्यकर्ता दरी लेकर पहुंचे, जीतू पटवारी ने खास अंदाज में मनाया

रतलाम दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्षुब्ध दो कार्यकर्ताओं को अपनी कार में बैठाया और उनका दर्द ध्यान से सुना.

Ratlam Disgruntled Congress workers
नामली में कांग्रेस सम्मेलन में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
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रतलाम : मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में अजीब से बेचैनी है. लगातार सत्ता से बाहर रहने और पदों के वितरण में भेदभाव को लेकर पार्टी में घमासान है. कुछ ऐसा ही नजारा रतलाम दौरे पर पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने दिखा. दो कार्यकर्ता जीतू पटवारी के सामने दरी लेकर पहुंचे और प्रदर्शन दिया. दोनों ने जमीनी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देने की शिकायत की.

नामली में कांग्रेस का सम्मेलन

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे. पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को योग्यता व मेहनत के अनुसार पद नहीं दिए जाने से नाराज दो युवाओं ने दरी ओढ़ कर प्रदर्शन किया. कांग्रेस के नामली में आयोजित सम्मेलन में ये दोनों कार्यकर्ता ढाई घंटे तक दरी लेकर प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के पास खड़े रहे. इस दौरान स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें मनाने का प्रयास किया लेकिन वे जीतू पटवारी से मिलने पर अड़े रहे. कार्यक्रम के अंत में जीतू पटवारी ने दोनों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरी बात सुनी और उन्हें संतुष्ट करने के बाद रवाना हो गए.

उपेक्षा से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT)

आम कार्यकर्ता की समस्या से अवगत कराया

दरी लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पहुंचे ये दोनों कार्यकर्ता रतलाम ग्रामीण के गौरव पोरवाल और संजय रावल हैं. जिन्होंने पार्टी के आम कार्यकर्ता की पीड़ा प्रदर्शन के माध्यम से बताई. प्रदर्शन करने वाले गौरव पोरवाल ने बताया "हम प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर एक आम कार्यकर्ता की समस्या बताना चाह रहे थे. इसके अतिरिक्त हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था. जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो अपने पार्टी के कार्यक्रमों में दरी बिछाते हैं, उन्हें भी पार्टी में पूरा सम्मान मिलना चाहिए."

ढाई घंटे इंतजार के बाद जीतू पटवारी से मिले

सम्मेलन के दौरान दरी लेकर खड़े दोनों कार्यकर्ता ढाई घंटे के इंतजार के बाद उन्हें जीतू पटवारी से मिल सके. दोनों ने प्रदेश अध्यक्ष को आम कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई है. इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश स्तर के अन्य नेताओं ने इन कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को नजरअंदाज किया और उन्हें मौके से हटाने का प्रयास भी किया. प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन करने वाले इन कार्यकर्ताओं ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया.

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