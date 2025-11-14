'सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश का गौरव पर भाषा अमर्यादित', रतलाम में जीतू पटवारी
रतलाम में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जुबानी हमला, बोलो अपनी भाषा के लिए माफी मांगें
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 10:15 AM IST
रतलाम : सैलाना में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमकर जुबानी हमले किए. जीतू पटवारी ने पंचायत सचिवों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बयान को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश का गौरव होते हैं. लेकिन जिस तरह की गाली गलौज वाली भाषा का वे इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें शोभा नहीं देती.
मोहन यादव को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए
पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आगे कहा, '' मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इसे लेकर उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए. अभी सचिव और सहायक सचिव कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन चुनाव आने पर प्रदेश सरकार के चूले हिला देंगे.'' कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सैलानी के भग्गा सहलोत गांव में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे प्रभुदयाल गहलोत के जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.
भाजपा सरकार में किसानों की हालत खराब : जीतू
कार्यकर्ताओं के दीपावली मिलन समारोह और पूर्व कांग्रेस नेता प्रभु दयाल गहलोत के जयंती महोत्सव का आयोजन सैलाना विधानसभा क्षेत्र के भग्गा सहलोत गांव में किया गया. जीतू पटवारी ने यहां कांग्रेस कर्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के शासन में किसानों की हालत खराब हो गई है. जीतू पटवारी ने भावांतर योजना को किसानों के साथ छलावा बताया.
आदिवासी गौरव दिवस पर साधा निशाना
वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन बाद आदिवासी गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं लेकिन आदिवासियों की जमीन शासकीय योजनाओं और उद्योगों के लिए अधिग्रहित कर मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा. हमारे आदिवासी अंचल के लोग पलायन कर मजदूरी करने को मजबूर है. लेकिन यहां मुख्यमंत्री जी आदिवासी गौरव दिवस मना रहे है.
पंचायत सचिवों को लेकर सीएम के बयान पर निशाना
बीते दिनों एक कार्यक्रम में पंचायत सचिवों को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर जीत पटवारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए. मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का गौरव होता है लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव तो गालीगलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्हें इस कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए.