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कैश नहीं दे रही कैश क्रॉप, कौड़ियों के दाम बिक रहा गेंदा फूल, किसान नष्ट कर रहे खेत

रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, मंदसौर और नीमच जिलों में फूलों की खेती करने वाले किसान इन दिनों परेशान हैं. गेंदा फूल के अच्छे दाम नहीं मिलने से किसानों की लागत तक वसूल नहीं हो पा रही है. त्यौहारी सीजन में फूलों की डिमांड और अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में किसान फूलों की खेती करते हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन से लेकर नवरात्रि तक किसानों को निराशा हाथ लगी है. 35 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक जाने वाला गेंदा फूल इन दोनों मात्र तीन रुपए से ₹5 प्रति किलो तक ही बिक रहा है.

ऐसे में फूल मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचने वाले किसान मजदूरी और भाड़ा तक नहीं निकाल पा रहे हैं. किसानों को अब केवल दिवाली के त्योहार से उम्मीद है, लेकिन बड़ी मात्रा में बोई गई गेंदा फूल की फसल को देखते हुए अच्छे दाम मिलने की उम्मीद कम ही है.

त्यौहारी समय में ₹35 से ₹50 प्रति किलो तक बिकने वाला गेंदा फूल वर्तमान में केवल 3 रुपए से ₹5 प्रति किलो तक ही बिक रहा है. उद्यानिकी विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार पश्चिम मध्य प्रदेश के चार जिलों झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में करीब 6000 हेक्टेयर में इस वर्ष गेंदा फूल की खेती की गई है.

उद्यानिकी फसलों के लिए प्रसिद्ध पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों में बड़ी मात्रा में फूलों की खेती की जाती है. खासकर खरीफ के सीजन की शुरुआत में मालवा के किसान बड़ी मात्रा में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए गेंदा फूल की खेती करते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन, श्राद्ध पर्व, नवरात्रि और दीपावली के त्योहार पर फूलों की डिमांड अच्छी रहती है. जिससे किसानों को इसके अच्छे दाम भी मिलते हैं, लेकिन इस साल मंदिरों में गेंदा फूल की आवक बहुत ज्यादा है और डिमांड कम होने की वजह से गेंदा फूल के दाम 10 गुना तक नीचे गिर गए हैं.

इस वर्ष कम बारिश और अन्य परेशानियों से जूझ रहे किसानों के सामने फूलों के कम दाम मिलने की वजह से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. तितरी गांव के किसान प्रकाश पाटीदार ने बताया कि "उन्हें ₹3 से ₹5 प्रति किलो तक की कीमत अब तक मिली है, लेकिन इससे ज्यादा खर्च तो फूल तुड़वाने और मंडी तक लाने में खर्च हो गया है. किसान मंडी और खेतों में ही अपने फुल फेंक रहे हैं."

किसान राजेश सोलंकी ने बताया कि "इस साल गेंदा फूल के दाम बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं. जिसकी वजह से फसल को नष्ट कर दूसरी फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं. हमने खड़ी फसल पर ही रोटावेटर चलाकर अब लहसुन बोने की तैयारी कर ली है." सेमलिया गांव के किसान प्रकाश माली बताते हैं कि "3 महीने तक मेहनत करने के बाद और ₹50000 से अधिक की लागत लगाने के बाद ₹5000 के फूल भी अब तक नहीं बेच पाए हैं. अब केवल दिवाली के त्योहार पर अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है."

कौड़ियों के दाम बिक रहे गेंदा फूल (ETV Bharat)

ऐसे बिगड़ा फूल उत्पादक किसानों का इकोनॉमिक्स

आमतौर पर बारिश के सीजन में लगाई जाने वाली गेंदा फूल की फसल किसानों को अच्छा मुनाफा देती है. नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों पर फूलों की जबरदस्त डिमांड होती है और इसी वजह से इस फसल को कैश क्रॉप भी कहा जाता है, लेकिन इस बार इस भरोसेमंद फसल ने किसानों का इकोनॉमिक्स बिगाड़ दिया है. करमदी गांव के किसान राजेश पुरोहित ने बताया कि "2 एकड़ जमीन में मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन के आधुनिक सिस्टम पर मेरीगोल्ड वैरायटी के गेंदा फूल के 10 हजार पौधे 3.5 रुपए प्रति पौधे की दर से लगाए थे. जिस पर कुल खर्च 85 हजार आया था. आज जो फूल मंडी में करीब 3 क्विंटल माल तुड़वा कर ले जाने पर कुल मूल्य ₹1300 प्राप्त हुआ है.

जिसमें से 3 मजदूरों के 900 रुपए, भाड़े के 200 रुपए, पोटली के कपड़े के 100 रुपए लगाने के बाद मात्र ₹100 हाथ में बचे हैं. यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो फसल नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है."

गेंदा फूल के खेत (ETV Bharat)

बहरहाल इस वर्ष फूलों की खेती का रकबा बढ़ने के साथ ही कम बारिश के बावजूद गेंदा फूल का उत्पादन बेहतर रहा है और यही वजह है की आवक अधिक होने और डिमांड कम होने की वजह से गेंदा फूल के दाम गिर गए हैं. वहीं, अब फूल उत्पादक किसानों की आखिरी उम्मीद दीपावली का त्यौहार है जिसमें कीमतों में कुछ सुधार आने की संभावना बनी हुई है.