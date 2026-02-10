ETV Bharat / state

200 करोड़ का एकस्ट्रा खर्च लेकिन नहीं रुक रहीं लाड़ली, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में पलायन

मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण विभाग की 200 करोड़ की योजनाएं भी नहीं रोक पा रही पलायन,झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर में आदिवासीयों का पलायन जारी.

रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में पलायन (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 6:55 PM IST

5 Min Read
रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में आदिवासी मजदूर का पलायन आज भी सबसे बड़ी समस्या है. वर्षा काल के बाद आदिवासी समाज के लोग काम की तलाश में गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं. यह केवल मजदूरों का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का पलायन होता है. जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर महिलाएं भी शामिल होती हैं. आदिवासी श्रमिकों को पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाती है.

वहीं आदिवासी जनजाति कल्याण विभाग द्वारा भी करोड़ों रुपए का बजट इन आदिवासी अंचलों में खर्च किया जाता है, लेकिन पलायन की समस्या जस की तस है. रतलाम में इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला, जब रतलाम कलेक्टर बजाना ब्लॉक के दौरे पर पहुंची थीं. स्कूल एवं स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि कुछ स्कूली बच्चे लंबे समय से अनुपस्थित थे. शिक्षिका से पूछे जाने पर जवाब मिला कि बच्चे अपने परिवार के साथ पलायन पर गए हैं. वहीं, स्वास्थ्य केंद्र में भी गर्भवती महिलाओं की अपडेट नहीं मिलने पर कलेक्टर को जवाब मिला कि महिला परिवार के साथ मजदूरी के लिए पलायन पर जा चुकी है.

रतलाम में आदिवासी लोगों ने किया पलायन (ETV Bharat)

क्यों होता है पलायन

दरअसल, पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में बसने वाले आदिवासी समाज के लोग वर्षा काल के बाद गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और मुंबई काम की तलाश में निकल जाते हैं. अपने परिवार और बच्चों को भी यह श्रमिक साथ में ले जाते हैं. जहां यह कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक से जुड़े कामों में मजदूरी करते हैं. छावनी झोड़िया गांव के मदनलाल भगोरा सूरत में मजदूरी का काम करते हैं. मदनलाल ने बताया कि "बच्चों की शिक्षा जरूरी है, लेकिन जब काम ही नहीं होगा, तो रोजी-रोटी कैसे चलेगी. घर परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी तो करना ही पड़ेगी."

Ratlam Collector inspected schools
कलेक्टर को स्कूल में नहीं मिले कई बच्चे (ETV Bharat)

आदिवासी संगठन के नेता किशन सिंगाड़ बताते हैं कि "आदिवासी अंचल में थोड़ी बहुत पथरीली जमीन लोगों के पास है. जिसमें वह बारिश के मौसम में मक्का और कपास की फसल लेते हैं, जिसके बाद फसल कटाई के समय थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती है, लेकिन अक्टूबर के बाद कोई काम नहीं मिल पाता है. रोजी-रोटी के लिए परिवार सहित श्रमिकों को बड़े शहर जाना पड़ता है.

जहां उन्हें अधिक मजदूरी मिल जाती है." आदिवासी समाज के लिए सोशल वर्क करने वाले डॉ. अभय ओहरी के अनुसार "सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सही क्रियान्वयन यदि हो तो पलायन रोका जा सकता है. काम नहीं मिलता है तो आदिवासियों को पलायन तो करना ही पड़ेगा."

रतलाम झाबुआ अलीराजपुर में पलायन (Getty Image)

कलेक्टर ने पूछा तो पता चला पलायन कर गए ग्रामीण

रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने बीते दिनों बाजना ब्लॉक का निरीक्षण किया था. इस दौरान कलेक्टर ने रतनगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र और पिपलीपाड़ा स्थित प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण भी किया था. स्वास्थ्य केंद्र पर एक 7 महीने की गर्भवती महिला निवासी मझोड़ियां जो एनीमिक भी थी, के बारे में कलेक्टर ने जब अपडेट मांगी तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने बताया कि यह महिला परिवार के साथ मजदूरी करने बाहर चली गई है.

इस बात को सुनकर कलेक्टर भी हैरान हुई कि आखिर एक गर्भवती महिला ऐसी स्थिति में मजदूरी करने पलायन पर कैसे जा सकती है. ऐसी अन्य महिलाओं के बारे में भी जानकारी मिली जो हेल्थ चेकअप के लिए नियमित रूप से नहीं आ रही थीं. वहीं, पिपलीपाड़ा स्थित प्राथमिक स्कूल में भी कृष्ण, अंजलि और अर्जुन नाम के बच्चे अनुपस्थित मिले, जो कई दिनों से स्कूल नहीं आए थे.

शिक्षक ने बताया कि उनके परिजन मजदूरी करने के लिए सूरत चले गए हैं. जिसकी वजह से यह बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं. इस स्थिति पर रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि "पलायन की समस्या यहां पर देखने में आ रही है. केंद्र एवं राज्य सरकार ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाती है. जिससे इन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार मिल सके, लेकिन इसके साथ ही पलायन करने वाले लोगों का डाटा भी एकत्रित किया जा रहा है. जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके.

रतलाम झाबुआ में आदिवासी परिवार कर रहे पलायन (ETV Bharat)

बहरहाल मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली लाड़ली लक्ष्मी योजना भी आदिवासी महिलाओं को पलायन करने से नहीं रोक सकी है. ऐसे में इस आदिवासी अंचल में लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशासन को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

