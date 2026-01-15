सोना और चांदी बनी रॉकेट, वर्षों पहले गिरवी रखी ज्वेलरी छुड़वाने की होड़, सर्राफा व्यापारियों की बढ़ी मुसीबत
रतलाम में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से सर्राफा व्यापारी परेशान, दशकों पहले गिरवी रखे जेवरात मांग रहे ग्राहक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 11:06 PM IST
रतलाम: सोने और चांदी के दामों में आसमानी तेजी से सर्राफा व्यवसाय पर भारी असर पड़ा है. इससे छोटे से लेकर बड़े व्यापारी परेशान हो गए हैं. खासकर साहूकारी और गहने गिरवी रखकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों वर्षों पुराने सोने और चांदी के जेवरात गिरवी रखने वाले लोग अपनी रकम छुड़वाने पहुंचने लगे हैं. जिससे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. इस दौरान कई फर्जी ग्राहक भी रकम गिरवी रखने का दावा व्यापारियों की दुकानों पर पहुंचकर कर रहे हैं. ऐसे में व्यापारियों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
कई दशक पुराने जेवरात लेने पहुंच रहे लोग
बीते 1 साल में चांदी करीब दाम में तीन गुण और सोने की दोगुना बढ़ोतरी हुई है. दाम में भारी बढ़ोतरी का असर गहने गिरवी रखने वाले साहूकारों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. आदिवासी अंचलों में चांदी के गहने खरीदने और उनका उपयोग करने का चलन है. इसके साथ ही रुपयों की आवश्यकता होने पर लोग चांदी के गहने साहूकार या सर्राफा व्यापारी के यहां पर गिरवी रख देते हैं. इसके बदले में उन्हें ब्याज पर रुपए मिल जाते हैं. लेकिन सोने और चांदी के दामों में आई आसमानी तेजी की वजह से अब कई लोग 20-25 साल पहले गिरवी रखे गए जेवरात को लेने पहुंच रहे हैं.
व्यापारी और ग्राहकों के बीच बढ़ा तनाव
जबकि व्यापारी द्वारा ग्राहक के वापस नहीं आने और रुपए नहीं लौटाने पर उन रकम का डिस्पोजल कर दिया जाता है. सर्राफा एसोसिएशन के विशाल डांगी ने बताया कि "इतने सालों पहले रखी गई रकम को फिजिकल फॉर्म में वापस लौटा देने की संभावना ही नहीं है. ऐसे में ग्राहकों के साथ व्यापारियों का विवाद हो रहा है. वहीं व्यापारी इससे बहुत परेशान हो रहे हैं."
सालों पुराने जेवरात की तलाश में जुटे ग्राहक
सर्राफा एसोसिएशन के सचिव रामबाबू शर्मा ने बताया कि "कई फर्जी ग्राहक भी व्यापारियों की दुकान पर पहुंचकर रकम गिरवी रखे जाने का झूठा दावा कर रहे हैं और व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं." सर्राफा व्यापारी क्षितिज सोनी, चट्टान सिंह और मोनू जैन ने बताया कि "सर्राफा व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही समस्याओं वाला है. हर दिन बदल रहे दाम की वजह से भी व्यापार करना मुश्किल हो गया. कई लोग सालों पुरानी रखी गई रकम वापस मांगने भी पहुंच रहे हैं."
चांदी गरीब वर्ग के लिए गहनों की पहली पसंद हुआ करती थी. वह भी अब बहुत महंगी हो गई है. जिसकी वजह से अब निम्न आय वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति भी कम हो गई है. जिसका सबसे बड़ा असर आदिवासी अंचलों में देखा जा रहा है. जहां शादी-ब्याह और अन्य अवसरों पर चांदी के गहने देने और लेने का रिवाज है. बहरहाल वर्तमान में सोने और चांदी के हर दिन बदल रहे रेट की वजह से सर्राफा व्यापारियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है. वहीं, दैनिक व्यापार करने में भी उन्हें कई प्रकार की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.