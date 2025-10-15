त्योहार में संभलकर खरीदना सोना, ऐसे जानें कितनी खरी है आपकी सोने की ज्वेलरी
त्योहार नजदीक है और हर परिवार कुछ न कुछ ज्वेलरी जरुर खरीदता है.सोना महंगा हो गया ऐसे में हॉलमार्क ज्वेलरी की पहचान का जानिए तरीका.
रतलाम: त्योहार और शादियों के पीक सीजन में सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में ग्राहकों को बजट में सोने की खरीदारी करने के साथ इस बात की भी चिंता होती है कि जो ज्वेलरी वह खरीद रहे हैं, वह कहीं कम गुणवत्ता वाली तो नहीं है. लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि भारत सरकार ने हॉलमार्क सिस्टम की व्यवस्था देकर गोल्ड ज्वेलरी के मानक स्तर तय किए हैं.
हॉलमार्क सिस्टम में हर ज्वेलरी का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर भी होता है. जिसके आधार पर ग्राहक अपनी ज्वेलरी की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. त्योहार और शादियों के सीजन में सोने के बढ़ते दामों के बीच भी कुछ बजट वाली ज्वेलरी के विकल्प ग्राहकों के लिए मौजूद है. जिनका चयन कर सोने की ज्वेलरी के बजट को कुछ हद तक कम किया जा सकता है.
कैसे जानें, कितनी खरी है आपकी सोने की ज्वेलरी
वर्ष 2021 से सरकार ने हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनिवार्य किया है. सोने से बनी ज्वेलरी पर 6 डिजिट का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है. जिसे एचयूआईडी कहते हैं. इस आईडेंटिफिकेशन नंबर से ज्वेलरी के निर्माता, गुणवत्ता और व्यापारी के नाम तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
ज्वेलरी निर्माता और व्यवसायी नीतीश सोनी ने बताया कि "भारतीय मानक ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट या केयर ऐप पर ज्वेलरी पर लिखे 6 अंकों के एचयूआईडी को डालते ही ज्वेलरी के बारे में सभी जानकारी सामने आ जाती है. इससे ग्राहकों को ज्वेलरी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल जाती है."
महंगाई के दौर में कैसे खरीदें बजट वाली ज्वेलरी
सराफा व्यापारी नीतीश सोनी ने बताया कि "निश्चित तौर पर सोने के दाम 1 लाख 23 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं और ऐसे में हर व्यक्ति का बजट गड़बड़ाया हुआ है. लेकिन ज्वेलरी मेकिंग में हो रहे इनोवेशन की वजह से लाइटवेट ज्वेलरी यानी कम वजन में तैयार ज्वेलरी का चलन बढ़ रहा है. वहीं, स्टोन ज्वेलरी या थेवा कला ज्वेलरी के विकल्प को भी अपनाया जा सकता है. इस तरह की ज्वेलरी में सोने के कम वजन का इस्तेमाल होता है. कांच पर नक्काशी कर ज्वेलरी बनाने की प्राचीन कला को थेवा कला कहा जाता है. इसमें रंग बिरंगे बेल्जियम कांच और 23 कैरेट शुद्ध सोने का इस्तेमाल होता है."
सोने और चांदी के दाम भले ही तेजी से बढ़ रहे हों लेकिन त्योहारी और शादियों के सीजन में रतलाम सराफा में रौनक देखी जा रही है. ऐसे में ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाली ज्वेलरी और बजट में खरीदारी के विकल्प यहां के सराफा व्यापारियों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.