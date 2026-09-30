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सड़क पर तड़पते जानवरों को मिलेगा इलाज, रतलाम में खुला अस्पताल, लैब और एंबुलेंस की सुविधा

बेजुबान पशु पक्षियों के लिए बिना शासकीय मदद के बना दिया अस्पताल, दुर्घटना में घायल और बीमार पशु पक्षियों को मिलेगा इलाज. रिपोर्ट- दिव्यराज राठौड़

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सड़क पर तड़पते जानवरों को मिलेगा इलाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
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रतलाम: बेजुबान बेसहारा पशु पक्षियों की सेवा करने वाले जीव मैत्री परिवार ने स्ट्रीट एनिमल के लिए सर्व सुविधायुक्त अस्पताल तैयार किया है. जहां दुर्घटना में घायल और गंभीर रूप से बीमार छोटे पशु पक्षियों का उपचार किया जा सकेगा. जीव मैत्री सेवा फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए इस अस्पताल में कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिलहरी एवं पक्षियों के लिए क्रिटिकल केयर और ट्रॉमा केयर यूनिट तैयार की गई है. जहां 24 घंटे पशु चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे. जिससे गंभीर रूप से बीमार इन बेजुबान पशु पक्षियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा.

खास बात यह है कि बिना किसी शासकीय मदद के इस अनोखे स्ट्रीट एनिमल हॉस्पिटल को जीव मैत्री परिवार के सदस्यों ने मिलकर तैयार किया है. यहीं, रतलाम शहर से बाहर बांगरोद में भी जीव मैत्री परिवार ने बड़ा एनिमल अस्पताल तैयार करवाया है. जहां स्ट्रीट एनिमल को उपचार के बाद रखे जाने की व्यवस्था की गई है. सड़क पर घायल या बीमार हालत में मिलने वाले पशु पक्षियों की जानकारी देने के लिए संस्था ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

23 सालों से बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा कर रही संस्था (ETV Bharat)

23 सालों से बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा कर रही संस्था

रतलाम में जीव मैत्री परिवार कई सालों से बेजुबान पशुओं और पक्षियों की मदद कर रहा है. इस संस्था से जुड़े 350 से अधिक सदस्य सूचना मिलने पर घायल या बीमार पशु पक्षी का रिस्क करने पहुंच जाते हैं और उपचार करवाने के साथ ही उनकी देखरेख भी करते हैं. संस्था से जुड़े दीपक कटारिया ने बताया कि, ''पशु पक्षियों की सेवा का कार्य संस्था पिछले 23 सालों से कर रही है. लेकिन कई बार बीमारियां घायल मिले पशु पक्षी का तत्काल उपचार तो कर दिया जाता है लेकिन अस्पताल या किसी सुरक्षित आश्रय के अभाव में उनका निरंतर उपचार कर पाना संभव नहीं हो पाता है. जिसकी वजह से जीव मैत्री परिवार ने बेजुबान स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक आधुनिक अस्पताल बनाने का बीड़ा उठाया था.

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लैब और एंबुलेंस की सुविधा (ETV Bharat)

अस्पताल अब बनकर तैयार हो चुका है और यहां छोटे स्ट्रीट एनिमल्स और पक्षियों को रखने की व्यवस्था की गई है. जिसके लिए बाकायदा वार्ड बनाए गए हैं. यहां रेस्क्यू कर ले गए पशु पक्षी के उपचार और सर्जरी के लिए पर्याप्त उपकरण और दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं. एक पशु चिकित्सा 24 घंटे यहां उपलब्ध रहेंगे. जिनकी देखरेख में पशु पक्षियों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा सकेगा. जांच के लिए यहां लैब और रेस्क्यू के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है.''

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दुर्घटना में घायल और बीमार पशु पक्षियों को मिलेगा इलाज (ETV Bharat)

हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी मिलते ही पहुंचती है रेस्क्यू टीम

जीव मैत्री परिवार से जुड़े अचल जैन ने बताया कि, ''आम लोग सड़क पर घायल या गंभीर बीमार पशु एवं पक्षी के बारे में संस्था के टोल फ्री नंबर 93000 26283 पर सूचना दे सकते हैं. जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर मौके पर ही पशु पक्षी का उपचार करती है. आवश्यकता होने पर घायल पशु-पक्षी को रेस्क्यू कर अस्पताल लाया जाता है. जहां पशु चिकित्सा की देखरेख में उनका उपचार किया जाता है.''

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23 सालों से बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा कर रही संस्था (ETV Bharat)

संस्था में पदस्थ डॉक्टर विकास खराड़ी ने बताया कि, ''यहां छोटे एनिमल जिसमें कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिलहरी और पक्षी जैसे कबूतर तोता चिड़िया आदि को रखे जाने के लिए अलग-अलग वार्ड बनाए गए हैं. उपचार पूर्ण होने पर वापस उस क्षेत्र में छोड़ा जाता है जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था.''

बहरहाल, रतलाम में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए खुले इस अनोखे अस्पताल से सड़क पर तड़पते घायल और बीमार पशु पक्षियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा. वहीं, जीव मैत्री परिवार की इस पहल से आम लोग भी बेजुबान जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं.

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