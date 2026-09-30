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सड़क पर तड़पते जानवरों को मिलेगा इलाज, रतलाम में खुला अस्पताल, लैब और एंबुलेंस की सुविधा

सड़क पर तड़पते जानवरों को मिलेगा इलाज ( ETV Bharat )

रतलाम: बेजुबान बेसहारा पशु पक्षियों की सेवा करने वाले जीव मैत्री परिवार ने स्ट्रीट एनिमल के लिए सर्व सुविधायुक्त अस्पताल तैयार किया है. जहां दुर्घटना में घायल और गंभीर रूप से बीमार छोटे पशु पक्षियों का उपचार किया जा सकेगा. जीव मैत्री सेवा फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए इस अस्पताल में कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिलहरी एवं पक्षियों के लिए क्रिटिकल केयर और ट्रॉमा केयर यूनिट तैयार की गई है. जहां 24 घंटे पशु चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे. जिससे गंभीर रूप से बीमार इन बेजुबान पशु पक्षियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा.