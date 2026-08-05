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JVL के श्रमिकों को 29 साल बाद मिलेगा हक का पैसा, बीमारी और संघर्ष में कई मजदूरों का निधन

रतलाम के जयंत विटामिन्स लिमिटेड (जेवीएल) के कर्मचारियों को मिलेगी बकाया राशि. 7 दिन में करना है कंपनी को बकाया भुगतान. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

RATLAM JAYANT VITAMINS LIMITED
JVL के श्रमिकों को 29 साल बाद मिलेगा हक का पैसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:24 PM IST

5 Min Read
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रतलाम: मालवा की जयंत विटामिन्स लिमिटेड यानि जेवीएल के कर्मचारियों को कोर्ट के माध्यम से बड़ी राहत मिली है. श्रमिकों के लगातार प्रयासों के बाद श्रम अधिकारी ने 30 जुलाई 2026 को कंपनी मैनेजमेंट को ग्रेच्युटी भुगतान करने के अंतिम आदेश और पत्र जारी किया है.

कोर्ट ने आदेश में प्रबंधन को स्पष्ट रूप से 7 दिनों के भीतर सभी लंबित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. उपादान अधिनियम 1972 के तहत जयंत विटामिन्स लिमिटेड के 23 कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि दिए जाने के आदेश जारी हुए हैं. हालांकि दुख की बात यह है कि इस राशि को हासिल करने के लिए अब इनमें से कुछ श्रमिक जिंदा नहीं है. अपने हक के पैसे के इंतजार में लंबी बीमारी और संघर्ष के बाद कई श्रमिकों की मौत हो चुकी है.

जयंत विटामिन लिमिटेड के श्रमिकों का संघर्ष

90 के दशक में विटामिन और सॉर्बिटोल बनाने वाली जयंत विटामिन्स लिमिटेड देश की प्रमुख फार्मा कंपनियों में शामिल थी. लेकिन खराब मैनेजमेंट और मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से 1997 में रतलाम का यह प्रमुख उद्योग बंद हो गया. उस दौरान कंपनी में करीब 1200 कर्मचारी काम करते थे, जिसमें से 400 से अधिक श्रमिक स्थाई कर्मचारियों के रूप में काम किया करते थे. मुनाफे वाली कंपनी को मैनेजमेंट ने अप्रैल 1997 में अचानक बंद करने का फैसला कर लिया.

7 दिन में करना है कंपनी को बकाया भुगतान (Etv Bharat)

'नौकरी जाने से सड़क पर आ गए सैकड़ों कर्मचारी'

भारतीय ड्रग्स एवं केमिकल श्रमिक कर्मचारी परिषद के संजय पंडित ने बताया, "श्रमिकों के लिए यह एक सदमे की तरह था कि अचानक से उन्हें बेरोजगार कर सड़क पर ला दिया गया. शुरुआत में आरसी के रूप में 9 महीने का वेतन श्रमिकों को मिला जिसके बाद लंबे संघर्ष का दौर जारी रहा. कोर्ट के आदेश पर जयंत विटामिन लिमिटेड की जमीन की नीलामी कर आरआरसी की राशि का भुगतान शासन द्वारा करवाया गया. वहीं, कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और बकाया राशि के लिए 2023 में कोर्ट में प्रकरण लगाया गया जिसका 2025 में फैसला आया."

7 दिन में करना है कंपनी को बकाया भुगतान

कर्मचारी परिषद के संजय पंडित ने बताया, "कोर्ट में कुल 84 प्रकरण संगठन द्वारा लगाए गए थे. जिसमें 27 के आदेश कुछ महीने पूर्व और 23 प्रकरण के आदेश वर्तमान में प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में जारी किए गए आदेश के अनुसार यदि कंपनी प्रबंधन इस 7 दिन की तय समय सीमा के भीतर श्रमिकों का भुगतान नहीं करता है, तो श्रम विभाग सख्त कार्रवाई करेगा.

निर्धारित अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद तहसीलदार और कलेक्टर रतलाम को आरआरसी. यानी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी की जाएगी. इसके माध्यम से श्रमिकों की ग्रेच्युटी की मूल राशि के साथ-साथ आज दिनांक तक का पूरा ब्याज भी वसूला जाएगा."

29 सालों बाद मिला बकाया वेतन, कई श्रमिकों की हो चुकी मौत

लंबे संघर्ष के बाद अब श्रमिकों के बकाया वेतन और ग्रेच्युटी का पैसा कोर्ट के आदेश पर दिलवाने की प्रक्रिया तो श्रम विभाग ने शुरू की है लेकिन अब इसे पाने वाले श्रमिक ही जिंदा नहीं हैं. श्रमिक संगठन से जुड़े रमेश चंद्र बिडवाल ने बताया, "अब जब राशि मिल रही है तो उनके कई साथी इस दुनिया में ही नहीं हैं. इस राशि के मिलने की वह खुशी नहीं है जो उनके जिंदा रहते मिल जाती. हमारे करीब 50 साथियों का निधन हो चुका है. कई लोगों के पास इलाज के लिए रुपया नहीं था और बच्चों की शादी, मकान बनाने का सपना सब कुछ धरा रह गया."

'ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है राशि'

श्रमिक संगठन के ही योगेंद्र पुरोहित ने बताया, "हमें जो राशि वर्तमान में मिलने जा रही है वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है. क्योंकि यह तो हमारे विशुद्ध हक का पैसा है जो हमें विलंब से दिया जा रहा है. इन 29 सालों में श्रमिकों ने जो मानसिक प्रताड़ना ,कष्ट और न्यायिक लड़ाई के लिए आर्थिक नुकसान उठाया है उसका मुआवजा आखिर हमें कौन देगा."

संजय पंडित ने एक श्रमिक परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि हमारे साथी शार्दुल सिंह नेगी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी पत्नी उमा नेगी और बच्चों को अब उनके हक की राशि आने वाले कुछ दिनों में मिलने जा रही है. जिसकी हमें खुशी तो है लेकिन उसे खुशी को बांटने के लिए श्रमिक साथी शार्दुल सिंह मौजूद नहीं हैं.

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