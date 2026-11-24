मौत से पहले युवक ने लिखा, मेरा कार्यक्रम मत करना, कुत्तों को रोटी खिला देना
रतलाम के जावरा में होटल में आत्महत्या करने वाले युवक का सुसाइड नोट आया सामने, प्रेमिका पर लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 11:57 AM IST
रतलाम : जावरा में होटल में आत्महत्या करने वाले युवक का सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें मृतक ने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमिका को बताया है. मरने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक लंबा मैसेज लिखा और युवती के साथ लिए गए फोटो भी शेयर किए. मृतक, युवती की शादी दूसरी जगह तय हो जाने और प्रेमिका द्वारा थाने में ब्लैकमेल किए जाने के आवेदन देने से नाराज था. अपने सुसाइड नोट में मृतक रवि पवार ने लिखा कि जो इल्जाम बाकी रह जाएं तो वह मेरे कफन पर लिख देना.
मेरा कार्यक्रम नहीं करना, कुत्तों को रोटियां खिला देना
रवि ने सुसाइड लेटर में माता पिता से माफी मांगते हुए लिखा, '' मेरा कार्यक्रम मत करना. करना हो तो रोटियां बनाकर कुत्तों को खिला देना. मैं उसी में रहूंगा.'' मरने से पहले खुद रवि ने धनगर समाज के सोशल मीडिया ग्रुप में यह मैसेज और कुछ फोटो पोस्ट किए थे. जावरा सिटी थाना पुलिस ने मृतक का मोबाइल जब्त कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है.
सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया सुसाइड लेटर
दरअसल, रविवार रात जावरा स्थित एक होटल में 28 वर्षीय रवि पवार ने आत्महत्या कर ली थी. जावरा सिटी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ की थी. सोमवार को मृतक द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज के रूप में भेजे गए सुसाइड नोट और कुछ फोटो वायरल हुए थे, जिन्हें खुद रवि ने सुसाइड करने से पहले धनगर समाज के ग्रुप पर पोस्ट किया था. सोशल मीडिया ग्रुप पर भेजे गए अपने मैसेज में रवि पवार ने माता-पिता को लिखा, '' सॉरी मम्मी पापा .. मुझे माफ करना.. मेरी वजह से आपको परेशानी होगी.. पर क्या करूं मजबूर हूं यह कदम उठाने के लिए..'' मैसेज में आगे मृतक रवि ने मौत का जिम्मेदार उसकी प्रेमिका को ठहराया है.
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जावरा शहर थाना प्रभारी मनोज कटारिया ने बताया, '' रवि पवार (28 वर्ष) के शव को जावरा स्थित पटेल होटल से बरामद किया था. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है. सोशल मीडिया पर कुछ फोटो और मैसेज सामने आए हैं, जिनकी जांच जावरा शहर थाना पुलिस कर रही है. मृतक का मोबाइल भी पुलिस में जांच के लिए जब्ती में लिया है.''
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बच सकती थी रवि की जान
मृतक के परिजनों के अनुसार आत्महत्या से कुछ घंटे पूर्व यह मैसेज सोशल मीडिया ग्रुप में डाला गया था. यदि सही समय पर उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी. रविवार को करीब शाम 4:00 बजे मृतक ने मैसेज पोस्ट किया था और रात 9:00 बजे तक उसे फोन लगाए जाने पर बार-बार फोन कट कर रहा था. वहीं, पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही युवक की तलाश शुरू की गई थी. मोबाइल टावर रेंज में सर्च कर पुलिस घटनास्थल तक पहुंची थी.