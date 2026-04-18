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जावरा में पानी की टंकी पर तिरंगा थामे चढ़ा 'वीरू', ऐसी मांग रखी कि सब हुए कायल

रतलाम के जावरा में युवक ने हाथ में तिरंगा थामकर पानी की टंकी पर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया. नगर परिषद को मांग माननी पड़ी.

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जावरा में पानी की टंकी पर तिरंगा थामे चढ़ा 'वीरू' (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 1:51 PM IST

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रतलाम : आमतौर पर 'शोले' फिल्म की तर्ज पर पानी की टंकी पर आशिकों, शराबियों या सिरफिरों के चढ़ने की घटनाएं सामने आती है. लेकिन जावरा में अनोखी और सराहनीय मांग को लेकर एक युवा पानी की टंकी पर चढ़ गया. प्रदर्शनकारी युवा ने जावरा में लाइब्रेरी खोलने की मांग की. जावरा नगर परिषद के सीएमओ के आश्वासन पर युवक पानी की टंकी से नीचे उतरा. प्रदर्शनकारी युवा हाथ में तिरंगा लेकर टंकी पर चढ़ा और 3 घंटे तक तिरंगा लहराया.

लाइब्रेरी खुलने से छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा

अचानक टंकी पर चढ़े युवक को देखकर हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी गई. प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो मामला शहर की बंद हो चुकी लाइब्रेरी को फिर से शुरू करवाने का निकला. टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे विनोद कुमार और उसके साथी प्रदर्शनकारियों ने बताया "जावरा शहर की एकमात्र लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया. जिससे छात्रों और कॉम्पिटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है."

प्रदर्शनकारी विनोद कुमार ने की लाइब्रेरी खोलने की मांग (ETV BHARAT)

सीएमओ के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त

प्रदर्शनकारी विनोद कुमार का कहना है "अपनी बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए यह अनूठा तरीका अपनाना पड़ा. ज्ञापन देते तो कुछ नहीं होता, अलग तरह से प्रदर्शन किया तो हमारी बात सुनी गई. शहर के लिए लाइब्रेरी खुलवाना है और अपनी बात को सभी जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए अलग हटके प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी."

करीब 3 घंटे तक चल प्रदर्शन के बाद नगर पालिका के सीएमओ द्वारा लाइब्रेरी को पुनः शुरू किए जाने का आश्वासन दिया. तब प्रदर्शनकारी टंकी से नीचे उतरने को राजी हुआ. जावरा नगर पालिका के सीएमओ चंद्रशेखर सोलंकी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि लाइब्रेरी को जल्द ही पुन शुरू करवाया जाएगा.

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