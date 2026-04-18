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जावरा में पानी की टंकी पर तिरंगा थामे चढ़ा 'वीरू', ऐसी मांग रखी कि सब हुए कायल

रतलाम : आमतौर पर 'शोले' फिल्म की तर्ज पर पानी की टंकी पर आशिकों, शराबियों या सिरफिरों के चढ़ने की घटनाएं सामने आती है. लेकिन जावरा में अनोखी और सराहनीय मांग को लेकर एक युवा पानी की टंकी पर चढ़ गया. प्रदर्शनकारी युवा ने जावरा में लाइब्रेरी खोलने की मांग की. जावरा नगर परिषद के सीएमओ के आश्वासन पर युवक पानी की टंकी से नीचे उतरा. प्रदर्शनकारी युवा हाथ में तिरंगा लेकर टंकी पर चढ़ा और 3 घंटे तक तिरंगा लहराया.

लाइब्रेरी खुलने से छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा

अचानक टंकी पर चढ़े युवक को देखकर हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी गई. प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो मामला शहर की बंद हो चुकी लाइब्रेरी को फिर से शुरू करवाने का निकला. टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे विनोद कुमार और उसके साथी प्रदर्शनकारियों ने बताया "जावरा शहर की एकमात्र लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया. जिससे छात्रों और कॉम्पिटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है."