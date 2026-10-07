ETV Bharat / state

डॉक्टरों ने खेत को बना दिया लेबर रूम, बेटी का जन्म, 9वें महीने में सोयाबीन काटने आई थी महिला

रतलाम: आमतौर पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आती रहती है. लेकिन रतलाम के जावरा स्थित शासकीय अस्पताल की टीम ने चुनौती पूर्ण स्थिति में खेत में पहुंच कर गर्भवती श्रमिक महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया है. स्थानीय ग्रामीण और स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्यवाही की बदौलत सोयाबीन काटने के लिए खाकरा कुड़ी सैलाना से लालाखेड़ा आई रीना बाई ने बेटी को जन्म दिया है. इसके बाद माता और नवजात को जावरा स्थित शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं.

खास बात यह है कि दूसरी बार बच्चे को जन्म देने वाली प्रसूता को डिलीवरी पूर्व की सभी जांच, टीकाकरण और दवाइयां समय पर मिली थी. जिसकी वजह से महिला ने 3 किलो 200 ग्राम वजन की स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है. समय पर मिली स्वास्थ्य सेवाओं पर महिला के परिजनों ने शासकीय अस्पताल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया है.

सोयाबीन कटाई के लिए मजदूरी करने आई थी गर्भवती महिला

दरअसल, खेत में ही प्रसव होने की यह घटना जावरा के लाला खेड़ा गांव की है जहां सोयाबीन कटाई के लिए अपने परिवार के साथ आई आदिवासी श्रमिक महिला को अचानक खेत पर ही प्रसव पीड़ा होने लगी. गांव के कमलेश सेन ने इसकी जानकारी जावरा सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दीपक पाड़लिया को दी. जिस पर एंबुलेंस के साथ दाई सुशीला शर्मा और मेडिकल स्टाफ को डिलीवरी किट के साथ गांव के लिए भेजा. जहां उन्होंने परिस्थिति के अनुसार गर्भवती महिला का वहीं पर सुरक्षित प्रसव करवाया. इसके बाद मां और नवजात बच्चे को सिविल हॉस्पिटल जावरा के न्यू मेटरनिटी विंग में लाकर जांच एवं उपचार किया गया.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करवाया सुरक्षित प्रसव (ETV Bharat)

सोयाबीन के खेत में हुई डिलीवरी, बच्ची का जन्म

सीएमएचओ डॉक्टर किरण वाडीवा ने बताया कि, ''प्रसूता महिला रीना बाई पति शांतिलाल मीणा उम्र 24 साल की यह दूसरी डिलीवरी थी. आकस्मिक स्थिति में प्रसव पीड़ा होने पर उनका खेत में ही प्रसव करवाया गया. प्रसूता रीना बाई की प्री डिलीवरी की भी जानकारी ली गई है. सैलाना के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र से सभी महत्वपूर्ण जांच, टीकाकरण एवं दवाई इत्यादि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किए गए हैं. वहीं, माता और नवजात बच्ची दोनों ही स्वस्थ है और जावरा शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में हैं.''

बहरहाल, सही समय पर मदद और चिकित्सा मिलने से गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव हो सका है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी अंचल में बेरोजगारी क्या हालात ऐसे हैं कि आदिवासी परिवारों को गर्भवती महिलाओं और वृद्ध जनों के साथ ही मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है. जहां कई बार इन महिलाओं का असुरक्षित प्रसव हो जाता है.