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रतलाम के पॉपुलर टीचर का ट्रांसफर, बैगलेस स्कूल सपोर्टर बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा

रतलाम: रतलाम के रूपनगर का शासकीय प्राथमिक स्कूल एक बार फिर चर्चा में है. जिले और प्रदेश में प्राथमिक स्कूल को आदर्श स्कूल बनाकर पहचान दिलाने वाले शिक्षक का स्थानांतरण होने के बाद स्कूल के बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है. यहां पढ़ने वाले 65 बच्चे पिछले चार दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं. बच्चों और उनके पालकों में इस बात की नाराजगी है कि एक शासकीय स्कूल को अपने निजी प्रयासों से आदर्श स्कूल बनाने वाले शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया. गौरतलब है की स्वच्छ, हरित, बैगलैस शिक्षा और समस्या से मुक्त विद्यालय बनाने में शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ का अहम योगदान रहा है. जिसकी वजह से स्थानांतरित हो चुके शिक्षक को ग्रामीण वापस इसी विद्यालय में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं.

गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर आये थे

दरअसल, जावरा ब्लॉक के रूपनगर गांव में स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल उस समय चर्चा में आया था जब रूपनगर और आसपास के गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर इसी शासकीय स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगे थे. स्कूल में प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता के बीच दी जाने वाली बेहतर शिक्षा की वजह से गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते, शासकीय स्कूल में ही पढ़ते हैं. लेकिन अब इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने वाले शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने से बच्चे और उनके अभिभावक आहत हैं.