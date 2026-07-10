रतलाम के पॉपुलर टीचर का ट्रांसफर, बैगलेस स्कूल सपोर्टर बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा
रतलाम में बैगलेस शिक्षा और समस्या से मुक्त विद्यालय के नाम से मशहूर स्कूल का अजब समस्या, शिक्षक के स्थानांतरण से बच्चे नाराज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 6:44 PM IST
रतलाम: रतलाम के रूपनगर का शासकीय प्राथमिक स्कूल एक बार फिर चर्चा में है. जिले और प्रदेश में प्राथमिक स्कूल को आदर्श स्कूल बनाकर पहचान दिलाने वाले शिक्षक का स्थानांतरण होने के बाद स्कूल के बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है. यहां पढ़ने वाले 65 बच्चे पिछले चार दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं. बच्चों और उनके पालकों में इस बात की नाराजगी है कि एक शासकीय स्कूल को अपने निजी प्रयासों से आदर्श स्कूल बनाने वाले शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया. गौरतलब है की स्वच्छ, हरित, बैगलैस शिक्षा और समस्या से मुक्त विद्यालय बनाने में शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ का अहम योगदान रहा है. जिसकी वजह से स्थानांतरित हो चुके शिक्षक को ग्रामीण वापस इसी विद्यालय में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं.
गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर आये थे
दरअसल, जावरा ब्लॉक के रूपनगर गांव में स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल उस समय चर्चा में आया था जब रूपनगर और आसपास के गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर इसी शासकीय स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगे थे. स्कूल में प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता के बीच दी जाने वाली बेहतर शिक्षा की वजह से गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते, शासकीय स्कूल में ही पढ़ते हैं. लेकिन अब इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने वाले शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने से बच्चे और उनके अभिभावक आहत हैं.
नाराज बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते
रूपनगर के ग्रामीण अब शिक्षक का स्थानांतरण रुकवाने के लिए कलेक्ट्रेट और स्थानीय विधायक के पास भी गए लेकिन उनका स्थानांतरण रद्द नहीं हुआ. इसके बाद अब नाराज बच्चे स्कूल ही नहीं जाना चाहते हैं. पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज राठौड़ ने बताया कि जिस शिक्षक ने स्कूल को पूरे प्रदेश में पहचान दिलवाई. उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया. यदि उनका स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाता है तो हम बच्चों को इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे किसी अन्य स्कूलों में एडमिशन करवा देंगे.
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बहरहाल रूप नगर गांव के इस प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 65 बच्चे पिछले तीन दिनों से स्कूल नहीं गए हैं. पास के गांव रिछा चांदा के 23 बच्चों के अभिभावक ने बच्चों की टीसी निकलवाने का आवेदन भी दे दिया है. हालांकि, ग्रामीण और बच्चों की इस नाराजगी का शिक्षा विभाग या प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा है. स्थानांतरित किए गए शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ की जगह वर्तमान में रिक्त ही पड़ी हुई है.