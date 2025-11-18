'हमारी रोजी-रोटी छीन रहा प्रशासन', रतलाम में सब्जी विक्रेताओं का चक्का जाम
रतलाम नगर निगम ने बाजार क्षेत्र से सब्जी विक्रेताओं के हटाया, कार्रवाई से सब्जी विक्रेताओं में रोष, चक्का जाम कर धरने पर बैठे.
Published : November 18, 2025 at 4:15 PM IST
रतलाम: बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचने वालों को हटाने के बाद सब्जी विक्रेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है. लगातार दूसरे दिन सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम पहुंचकर धरना दिया है. सब्जी विक्रेताओं ने हटाए जाने का विरोध दर्ज करवाया है. सोमवार को महापौर से मिलने पहुंचे सब्जी विक्रेताओं से महापौर मिलने नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद आज मंगलवार को एक बार फिर सब्जी विक्रेता नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए हैं. दुकानदारों द्वारा रोष व्यक्त किए जाने के बाद महापौर सब्जी विक्रेताओं से मिलने पहुंचे हैं. सब्जी विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का आश्वासन महापौर ने दिया है.
अतिक्रमण होने से राहगीर परेशान
सभी दुकानदार मंगलवार को फिर से नगर निगम में चल रही जनसुनवाई के दौरान धरने पर बैठ गए हैं. महापौर से मिलने की बात को लेकर नगर निगम में सब्जी विक्रेताओं ने जमकर हंगामा किया. फुटकर विक्रेता उसी स्थान पर बैठने की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि महापौर का कहना है कि "सड़क के दोनों ओर सब्जी बेचने वालों के बैठने से ट्रैफिक जाम होता है. मुख्य बाजार में दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है. लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने सब्जी बेचने वालों को मौके से उठाया है."
'हमारी रोजी-रोटी छीन रहा प्रशासन'
नगर निगम में धरने पर बैठे सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि "निगम प्रशासन को यदि ट्रैफिक सुधारना ही है, तो बाजार के स्थाई अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाता है. हमारी रोजी-रोटी छीनने की क्या आवश्यकता है." हंगामा बढ़ता देख महापौर प्रहलाद पटेल खुद नगर निगम पहुंचे और सब्जी विक्रेताओं को दुकान लगाने के लिए अब वैकल्पिक स्थान मुहैया कराने का आश्वासन दिया है.
सब्जी विक्रेताओं को नहीं होगी परेशानी
इस मामले में नगर निगम आयुक्त अनिल भाना का कहना है कि "सब्जी विक्रेताओं के खेतों का भी ध्यान रखा जाएगा और उनके लिए अलग-अलग जगह को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है. जहां वह अपनी सब्जी बेचने की दुकान लगा सकेंगे. महापौर से बातचीत के बाद सब्जी विक्रेता धरने से हटने को तैयार हुए."