ETV Bharat / state

रतलाम में महंगे दाम पर खरीदे बीज, 3 महीने बाद भी सोयाबीन में नहीं लगी फली, फसल लेकर पहुंचे किसान

रतलाम में किसान फसल लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट ( ETV Bharat )