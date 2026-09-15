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रतलाम में महंगे दाम पर खरीदे बीज, 3 महीने बाद भी सोयाबीन में नहीं लगी फली, फसल लेकर पहुंचे किसान

रतलाम में सोयाबीन की खराब फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान,महंगे दामों पर खरीदे बीज लेकिन फसलों में नहीं आई कोई फली.प्रशासन ने गठित की टीम. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM FARMERS SOYBEAN CROPS
रतलाम में किसान फसल लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 3:46 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: बसंतपुर गांव में 24 से ज्यादा किसानों को सोयाबीन का उन्नत किस्म का बीज खरीदना महंगा पड़ गया. इन किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसल 90 दिन से अधिक का समय हो जाने के बाद भी अफलन की स्थिति में है. जिस बीज विक्रेता से किसानों ने सोयाबीन का बीज खरीदा था, उसने भी अब जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दिए. इसके बाद अब परेशान किसान कलेक्ट्रेट में खराब हुई फसल लेकर पहुंचे हैं.

महंगे दाम पर लिए बीज, सोयाबीन में नहीं आई फली

किसानों ने बताया कि ₹12000 प्रति क्विंटल के महंगे दाम पर उन्होंने यह बीज खरीदा था, लेकिन सोयाबीन के पौधों पर एक भी फली नहीं लगी है. जनसुनवाई में शिकायत के बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौका मुआयना कर मामले की जांच करवाने की बात कह रहे हैं. दरअसल, रतलाम ग्रामीण के बसंतपुरा गांव में 50 बीघा से अधिक क्षेत्र में बोई गई सोयाबीन की फसल में अफलन की शिकायत सामने आई है. सोयाबीन की फसल जहां पकने की अवस्था में आ गई है. वहां सोयाबीन की फसल में एक भी दाना सोयाबीन का नहीं फला है.

किसानों ने बताई समस्या (ETV Bharat)

किसान की परेशानी, एक भी पौधे पर नहीं आई फली

अपनी खराब हुई फसल लेकर पहुंचे गांव के कन्हैयालाल ने बताया कि "रतलाम की एक निजी बीज दुकान से सोयाबीन का उन्नत बीज खरीदा था. जिसके लिए दुकानदार ने हमसे ₹12000 प्रति क्विंटल की राशि ली थी. फसल में फल फूल नहीं आने पर जब दुकानदार से शिकायत की तो उसने ₹600 प्रति लीटर की स्प्रे करने की दवाई देकर कहा कि इससे फसल में अच्छे फूल और फल आएंगे, लेकिन अब सोयाबीन पकने की अवस्था में आने के बाद भी एक भी पौधे पर फली नहीं लगी है."

टीम की गठित, फसलों का करेगी निरीक्षण

पीड़ित किसान बाबूलाल ने बताया कि "उनके द्वारा दुकानदार और कृषि विभाग दोनों जगह शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी उनकी खराब हुई फसल को देखने नहीं आया है. जनसुनवाई में भी पिछले मंगलवार को शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. बहरहाल इस मामले पर कृषि विभाग के उपसंचालक आरएस अर्गल का कहना है कि "बसंतपुरा गांव के किसानों का मामला जनसुनवाई में आया था.

इसके लिए मेरे द्वारा टीम गठित की गई है. जो गांव में जाकर फसल का निरीक्षण करेगी. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, किसानों को इस संबंध में फसल बीमा करने वाली कंपनी से संपर्क करने की बात भी कही गई है.

Last Updated : September 15, 2026 at 4:40 PM IST

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