ETV Bharat / state

रतलाम में जनसुनवाई से आवेदक त्रस्त, केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की संख्या बराबर आवेदन नहीं

रतलाम में विकेंद्रीकृत जनसुनवाई से आवेदक त्रस्त ( ETV Bharat )

रतलाम: जनसुनवाई की बदली व्यवस्था से आम जनता और आवेदकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि जिला मुख्यालय के अलावा अन्य सात केंद्रों पर जनसुनवाई के लिए आवेदन गिनी चुनी संख्या में ही पहुंच रहे हैं. रतलाम नगर निगम, रतलाम ग्रामीण एसडीएम कार्यालय, जावरा एसडीम कार्यालय और आलोट एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी.

जबकि रतलाम में सात अन्य जनसुनवाई केंद्रों पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों और कर्मचारीयों की संख्या आवेदकों से ज्यादा थी. वहीं, जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई आयोजित नहीं होने के बावजूद रतलाम कलेक्टर से मिलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदक उनके कक्ष के बाहर इंतजार करते नजर आए हैं. अलग-अलग जगह पर भटक कर कलेक्ट्रेट पहुंचे कई आवेदकों ने जनसुनवाई की नई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. इसके अलावा कलेक्टर के नहीं मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की है.