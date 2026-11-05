रतलाम में जनसुनवाई से आवेदक त्रस्त, केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की संख्या बराबर आवेदन नहीं
रतलाम में अनुविभागीय क्षेत्र की सुनवाई से अवेदक असंतुष्ट, दर-दर भटकने को शिकायतकर्ता मजबूर, कोई सुध लेने को तैयार नहीं. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 5:27 PM IST
रतलाम: जनसुनवाई की बदली व्यवस्था से आम जनता और आवेदकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि जिला मुख्यालय के अलावा अन्य सात केंद्रों पर जनसुनवाई के लिए आवेदन गिनी चुनी संख्या में ही पहुंच रहे हैं. रतलाम नगर निगम, रतलाम ग्रामीण एसडीएम कार्यालय, जावरा एसडीम कार्यालय और आलोट एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी.
जबकि रतलाम में सात अन्य जनसुनवाई केंद्रों पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों और कर्मचारीयों की संख्या आवेदकों से ज्यादा थी. वहीं, जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई आयोजित नहीं होने के बावजूद रतलाम कलेक्टर से मिलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदक उनके कक्ष के बाहर इंतजार करते नजर आए हैं. अलग-अलग जगह पर भटक कर कलेक्ट्रेट पहुंचे कई आवेदकों ने जनसुनवाई की नई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. इसके अलावा कलेक्टर के नहीं मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की है.
7 केंद्रों पर जनसुनवाई की व्यवस्था
करीब ढाई महीने पहले रतलाम पहुंचे कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में परिवर्तन करते हुए अलग-अलग ब्लॉक में 7 जनसुनवाई केंद्र शुरू किए थे. जहां स्थानीय ब्लॉक या क्षेत्र के लोग पहुंचकर अपना आवेदन दे सकते थे. इन केंद्रों पर क्षेत्रिय अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार और शहर या नगरीय निकाय के कमिश्नर और सीएमओ द्वारा प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई की जाना थी. इस दौरान सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जनसुनवाई केंद्रों पर मौजूद रहते हैं.
व्यवस्था से आवेदक असंतुष्ट
कलेक्टर द्वारा किए गए इस परिवर्तन को आम जनता का रिस्पांस नहीं मिला है. नई व्यवस्था की शुरुआत के साथ ही इन जनसुनवाई केंद्रों पर गिने चुने आवेदनकर्ता ही पहुंच रहे हैं. लोग मुख्यालय पर पहुंचकर आवेदक कलेक्टर को आवेदन देने की मांग कर रहे हैं. रतलाम कलेक्ट्रेट में भी एडीएम द्वारा पहुंचने वाले आवेदकों से आवेदन लिए जाते हैं. लेकिन इस व्यवस्था से भी आम आवेदक संतुष्ट नहीं है.
जनसुनवाई का रियलिटी चेक
रतलाम शहर की जनसुनवाई नगर निगम के सभा कक्ष में आयोजित की जा रही है. जहां शहर एसएमएल सहित नगर निगम आयुक्त जनसुनवाई के लिए बैठते हैं. ईटीवी भारत की टीम ने जब जनसुनवाई कक्ष में पहुंचकर दोपहर 12 बजे तक आने वाले आवेदनों की जानकारी ली तो पता चला कि एंट्री रजिस्टर में एक भी आवेदन दर्ज नहीं हुआ था. जबकि जनसुनवाई कक्ष में एसडीएम शहर तरुण जैन, कमिश्नर अनिल भाना सहित विभिन्न विभागों के 20 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे. दोपहर 1 तक चलने वाली जनसुनवाई में गिने चुने आवेदक ही पहुंचे. जिसकी संख्या 10 से 15 रही होगी.
जनसुनवाई में नहीं पहुंच रहे आवेदक
यही स्थिति रतलाम ग्रामीण एसडीएम कार्यालय में चल रही जनसुनवाई के दौरान भी देखने को मिली. यहां रतलाम ग्रामीण एसडीएम आर्ची हरित और तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के एक दर्जन से अधिक कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन दोपहर 12:30 बजे तक केवल पांच आवेदन एंट्री रजिस्टर में दर्ज हुए थे. जावरा एसडीएम कार्यालय परिसर में हो रही जनसुनवाई में कुल 9 आवेदन दोपहर 1 बजे तक दर्ज किए गए थे. जबकि एसडीएम तहसीलदार और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी की संख्या इन आवेदनों से अधिक थी.
अनुविभागीय क्षेत्र की सुनवाई से संतुष्ट नहीं लोग
आलोट एसडीएम कार्यालय में चल रही जनसुनवाई में भी नजारा अन्य जगहों जैसा ही था, लेकिन यहां कितने आवेदन पहुंचे हैं इसकी जानकारी जनसुनवाई एवं शिकायत शाखा में शाम होने तक नहीं दी गई थी. वहीं रतलाम कलेक्टर कार्यालय परिसर में एडीएम बृजेंद्र रावत द्वारा यहां पहुंचने वाले आवेदकों से आवेदन लिए जा रहे थे. दोपहर 1 बजे तक कुल 19 आवेदन प्राप्त हुए थे. जबकि रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया के कक्ष के बाहर दो दर्जन से अधिक आवेदक अपना आवेदन लेकर खड़े थे. जो अपने-अपने अनुविभागीय क्षेत्र में हो रही जनसुनवाई से असंतुष्ट होकर यहां पहुंचे थे.
हालांकि एडीएम बृजेंद्र रावत ने इस पर सफाई देते हुए कहा, "जिले में अलग-अलग जगह पर जनसुनवाई सुचारू रूप से चल रही है और जो लोग वहां से असंतुष्ट होकर यहां आते हैं उनका भी आवेदन हमारे द्वारा लिया जा रहा है."
जनसुनवाई में पहुंचने वाले आवेदक
जनसुनवाई में पहुंचकर निराश हुए एक आवेदक खेमराज ने बताया, "रतलाम शहर में उनके प्लाट पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है. जिसकी शिकायत लेकर वह जनसुनवाई में पहुंचे थे. जहां से उन्हें रतलाम नगर निगम में हो रही जनसुनवाई में जाने के लिए कहा गया. लेकिन यहां भी उन्हें उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल सका है."
दर-दर भटकने को मजबूर शिकायतकर्ता
वहीं, एक अन्य आवेदक युसूफ खान ने बताया, "उनकी पत्नी के नाम के प्लाट का फर्जी नामांतरण हो गया. जिसकी शिकायत करने वह पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां से उन्हें रतलाम नगर निगम भेजा गया. इसके बाद अब उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर शिकायत करने के लिए कहा गया है. दोनों ही जगह उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया."
कोई सुध लेने को तैयार नहीं
रतलाम में मिड डे मील का खाना बनाने वाले स्वयं सहायता समूह के संचालक 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे थे. लेकिन तीन बार जनसुनवाई में पहुंचने के बाद भी उन्हें अब तक कोई समाधान नहीं मिल सका है. कलेक्ट्रेट में आवेदन देने के लिए परेशान हो रहे रिजवान ने बताया, "यहां कोई सुनने वाला ही नहीं है. कभी हमें रतलाम नगर निगम भेज दिया जाता है. वहां से हमें कलेक्ट्रेट भेज दिया जाता है. कलेक्टर साहब से मिलकर आवेदन देना चाहता हूं, लेकिन हमें बाहर से ही मना कर दिया गया है कि आप आवेदन नहीं दे सकते हैं."
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बहरहाल, रतलाम कलेक्टर द्वारा बदली गई जनसुनवाई की व्यवस्था आम जनता को रास नहीं आ रही है. जनसुनवाई के लिए बनाए गए 7 केंद्रों पर पहुंच रहे आवेदकों की संख्या से अधिक तो शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है.