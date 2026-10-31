जनविश्वास शिविर में BJP नेता ने खोले सुशासन के धागे तो अफसरों के साथ ही पार्टी के दिग्गज सकपकाए
रतलाम में जनविश्वास शिविर में भाजपा नेता ने प्लॉट पर गुडों द्वारा कब्जा करने और सुनवाई न होने की शिकायत की. दिव्यराज सिंह राठौर .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:14 PM IST
रतलाम : रतलाम नगर निगम में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपना दर्द बयां किया है. भाजपा नेता ने अपने प्लॉट पर कब्जे की शिकायत नगर निगम कमिश्नर और सिटी इंजीनियर से की थी लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में महापौर और बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में पीड़ित पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल कल्याणे ने सारे धागे खोल दिए.
सब जगह बीजेपी की सरकार, फिर भी सुनवाई नहीं
बीजेपी नेता रामलाल कल्याणे कहा "केंद्र से लेकर प्रदेश और नगर निगम में भाजपा की सरकार है. लेकिन हम जैसे पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की ही सुनवाई नहीं हो रही है." उन्होंने कलेक्टर को संबोधित करते हुए कहा "आप इस पर संज्ञान लीजिए." कार्यक्रम में रामलाल कल्याणे ने माइक पर यह कहकर सबको चौंका दिया "भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारी की ही नहीं सुनी जा रही है."
बीजेपी नेता ने कहा "वह जनसंघ, जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के लगातार सदस्य रहे हैं. वह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके है. लेकिन उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज प्लॉट पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है. नगर निगम कमिश्नर और इंजीनियर के पास कई बार चक्कर लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है."
- रतलाम में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का रियलटी चेक, आमजन के साथ अधिकारी भी गायब
- मोहल्ले वाले शादी नहीं होने दे रहे.. साहब मेरी शादी करा दो, युवक की फरियाद सुन अधिकारी रह गए दंग
बीजेपी नेता को कलेक्टर ने दिया जांच का भरोसा
भाजपा नेता द्वारा सुनवाई नहीं होने की बात कहे जाने पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने उन्हें समझाते हुए कहा "इस समय दोनों पक्ष यहां मौजूद नहीं हैं. इसलिए मैं केवल आप ही की बात सुनकर कार्रवाई के निर्देश नहीं दे सकता. नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में जांच कर लिखित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं. यदि आप असंतुष्ट न हों तो कोर्ट अथवा मेरे यहां अपील कर सकते हैं." इसके बाद भाजपा नेता ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए कहा "आज तक ये लोग मौके पर जांच करने तक नहीं गए."