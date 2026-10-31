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जनविश्वास शिविर में BJP नेता ने खोले सुशासन के धागे तो अफसरों के साथ ही पार्टी के दिग्गज सकपकाए

रतलाम में जनविश्वास शिविर में बीजेपी नेता ने सुनाया दुखड़ा ( ETV BHARAT )

रतलाम : रतलाम नगर निगम में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपना दर्द बयां किया है. भाजपा नेता ने अपने प्लॉट पर कब्जे की शिकायत नगर निगम कमिश्नर और सिटी इंजीनियर से की थी लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में महापौर और बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में पीड़ित पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल कल्याणे ने सारे धागे खोल दिए.

सब जगह बीजेपी की सरकार, फिर भी सुनवाई नहीं