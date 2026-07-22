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जल जीवन मिशन के पाइप की चोरी, राजस्थान में प्रोजेक्ट के ठेकेदार को बेचने का था प्लान

रतलाम में जल जीवन मिशन की लाखों रुपए की पाइप चुरा ले गया दूसरा ठेकेदार, सीसीटीवी और पार्किंग की रसीद से पकड़े गये चोर.

RATLAM JAL JEEVAN MISSION PIPE Stolen
जल जीवन मिशन के पाइप की चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम के शिवपुर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत माही जल समूह परियोजना की लाखों रुपए मूल्य की पाइप अज्ञात बदमाशों के द्वारा चुरा ली गई थी. इस मामले में एक अन्य ठेकेदार ने ही पाइप चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था. शिवपुर और इटावा खुर्द के बीच माही जल समूह परियोजना का कार्य चल रहा था जहां बड़ी संख्या में पाइपलाइन बिछाने के लिए पाइप रखे गए थे. जिन्हें 14 जुलाई की रात अज्ञात बदमाशों ने क्रेन की मदद से ट्रकों में भरकर चुरा लिया था. पाइपलाइन का कार्य कर रही कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजर की शिकायत पर बिलपांक थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 155 पाइप की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा किया है.

सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग रसीद से पकड़े गए चोर

दरअसल, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट की पाइप चोरी होने की यह घटना 14 जुलाई की रात की है. बिलपांक थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किये जिसमें एक हाइड्रा मशीन की मदद से दो ट्रकों में पाइप को अनलोड किए जाने की जानकारी सामने आई. सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस नए क्रेन की अंतिम लोकेशन सालाखेड़ी क्षेत्र में ट्रेस की थी. सालाखेड़ी क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग पर जब पुलिस ने जानकारी ली तो क्रेन की पार्किंग रसीद अलवर राजस्थान निवासी ठेकेदार वसीम मेव के नाम से काटी गई थी. जिसका रावटी में पाइपलाइन प्रोजेक्ट का अन्य कार्य चल रहा था.

रतलाम में जल जीवन मिशन की लाखों रुपए की पाइप चुरा ले गया दूसरा ठेकेदार (ETV Bharat)

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पुलिस ने संदेह होने पर वसीम मेव को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चोरी की पूरी वारदात का खुलासा हो गया. रावटी में पाइपलाइन डालने का कार्य पूर्ण होने के बाद वसीम मेव ने अपने मामा शाहरुख मेव के साथ मिलकर चोरी का षड्यंत्र रचा था. आरोपियों ने प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद राजस्थान जा रही क्रेन और दो ट्रकों को शिवपुर स्थित पाइप गोदाम के पास पहुंचाया. देर रात क्रेन की मदद मदद से दोनों ट्रकों को लोड कर उन्हें राजस्थान के अलवर के लिए रवाना कर दिया. आरोपियों द्वारा इन पाइप को राजस्थान में किसी अन्य प्रोजेक्ट के ठेकेदार को बेचने की योजना थी.

विवेक कुमार एडिशनल एसपी रतलाम ने बताया कि "बिलपांक थाना पुलिस ने चोरी की साजिश रचने वाले आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं चोरी का माल और क्रेन सहित दोनों ट्रक को जप्त करने के लिए पुलिस की टीम राजस्थान के अलवर के लिए रवाना हुई है".

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