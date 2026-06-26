इंटर स्टेट ड्रग तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश, रतलाम में पकड़ा 1 करोड़ का एमडी ड्रग्स
रतलाम पुलिस ने कसा नशे के कारोबार पर शिकंजा, राजस्थान के प्रतापगढ़ का रहने वाला अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार, खोल सकता है कई राज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 10:07 PM IST
रतलाम: रतलाम में एमडी ड्रग्स के नेटवर्क के खिलाफ एक बार फिर रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रिंगनोद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपये का एक किलोग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ा है. महू नीमच फोरलेन पर बरखेड़ा फंटे के पास तलाशी के दौरान राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले यूनुस पठान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उसके पास से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है. रिंगनोद थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर राजस्थान से जुड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.
दरअसल रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले से लगी राजस्थान की सीमा के प्रतापगढ़ जिले से एमडी ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है. जिस पर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष रतलाम पुलिस ने अब तक अलग-अलग कार्रवाईयों में करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का एमडी ड्रग्स बरामद किया है.
रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "एमडी ड्रग्स नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करना मध्य प्रदेश पुलिस का लक्ष्य है. इस पर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है. रिंगनोद की ढोढर चौकी पुलिस ने तलाशी के दौरान प्रतापगढ़ जिले के निवासी यूनुस पठान को 1 किलो एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा है. जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य एक करोड़ रुपए है. पुलिस इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के अलावा फेमा के अंतर्गत भी कार्यवाही कर रही है. जिसमें ड्रग्स तस्करी से जुड़े अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने का प्रावधान है."
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गौरतलब की रतलाम जिले में पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की दो बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. वहीं, रतलाम के रास्ते गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े शहरों में सप्लाई की जा रही ड्रग्स की बड़ी खेप रतलाम पुलिस ने पकड़ी है. रतलाम पुलिस अब ड्रग तस्करी के आरोपियों का नेटवर्क कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है.