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मकान और दुकान में लगाएं CCTV, मिलेगा इनाम, रतलाम पुलिस की अनोखी पहल

मकान और दुकान के बाहर सीसीटीवी लगाने वालों को पुलिस करेगी पुरस्कृत, रतलाम पुलिस प्रमाण पत्र देकर करेगी सम्मानित

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जानें क्यों सीसीटीवी लगाने पर मिलेगा इनाम? (Canva)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : क्या आपने कभी सोचा है कि घर और दुकान के बाहर सीसीटीवी लगाने पर आपको इनाम मिल सकता है? अगर नहीं, तो ये अब सच होने जा रहा है. दरअसल, मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने अपराधों की रोकथाम और आरोपियों को पकड़ने के लिए अनोखी पहल की है. रतलाम पुलिस ने घोषणा की है कि मकान व दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने वालों को अब पुलिस द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा.

सीसीटीवी लगाने पर क्यों मिलेगा इनाम?

दरअसल, रतलाम में प्रशासन द्वारा लगाए गए सिटी सर्विलांस कैमरों के अलावा आम जनता द्वारा लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को काफी मदद मिली है. इन कैमरों की मदद से अपराधियों को पकड़ने और चोरी लूट जैसी वारदातों का खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली है. यही वजह है कि रतलाम पुलिस सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले आम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित कर रही है.

जानकारी देते रतलाम एसपी (Etv Bharat)

रतलाम जिले के सैलाना और जावरा में हुई चोरी और ठगी की दो घटनाओं में आरोपियों को गिरफ्तार करने में रतलाम पुलिस को सीसीटीवी कैमरा से बड़ी मदद मिली है. खासकर प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा से मिले फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की पहचान करने और उनके रूट को चिन्हित करने में पुलिस को मदद मिली है. इसके बाद पुलिस ने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है.

RATLAM POLICE CCTV INITIATIVE
अपराध नियंत्रण में मिल रही मदद (Etv Bharat)

अपराध नियंत्रण में मिल रही मदद

रतलाम शहर सहित जावरा और सैलाना में पुलिस विभाग द्वारा जन सहयोग से सिटी सर्विलांस सिस्टम लगाए हुए हैं. वहीं, महू नीमच हाईवे पर भी पुलिस ने जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, जिसकी वजह से जिले और रतलाम शहर में होने वाले अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की धर पकड़ में पुलिस को मदद मिलती है लेकिन सभी छोटी सड़क चौराहे और गलियों को सिटी सर्विलांस से कर कर पाना लगभग असंभव है. ऐसे में मकान और दुकान की सुरक्षा के लिए आम लोगों द्वारा लगवाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए बड़े मददगार साबित हो रहे हैं.

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रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया, '' किसी दुकान या मकान पर लगे प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा की मदद से यदि किसी आरोपी को पकड़ने में या अपराध को रोकने में सहायता मिलती है, तो सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले व्यक्ति को हम प्रोत्साहन स्वरूप सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेंगे. इससे पुलिस को अपराधों की रोकथाम करने में आम लोगों से मदद मिलेगी.

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