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रतलाम में निवेश क्षेत्र में सड़क का विरोध, ग्रामीणों ने किया पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज कर छोड़ी आंसू गैस

रतलाम के निवेश क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध, पुलिस पर किया पथराव. पुलिस ने लाठीचार्ज कर छोड़ी आंसू गैस.

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रतलाम में निवेश क्षेत्र में सड़क का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:58 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: निवेश क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई. शिवगढ़ के पास निवेश क्षेत्र के लिए बनाई जा रही सड़क का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अचानक पथराव कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.

इस दौरान पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा और भीड़ को तीतर बितर करने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े. इसके बाद बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती क्षेत्र में की गई है. वहीं, सड़क का रोका गया काम भी फिर से शुरू करवाया गया है. पुलिस ने 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.

ग्रामीणों ने किया पथराव , पुलिसकर्मी घायल

रतलाम में बन रहे 1450 हेक्टेयर के निवेश क्षेत्र को लेकर आदिवासी अंचल में शुरुआत से ही विरोध चल रहा है. जिसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं. शुक्रवार को शिवगढ़ से 7 किलोमीटर पहले इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आए और सड़क निर्माण को रोक दिया. इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के लोगों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया. इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों को चोटें आई है.

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ग्रामीणों ने किया पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज कर छोड़ी आंसू गैस (ETV Bharat)

पुलिस ने लाठीचार्ज कर छोड़ी आंसू गैस

स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने. इसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले फेंक कर भीड़ को तितर-बितर किया.

हिरासत में 40 से ज्यादा लोग

विवाद की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. एसडीएम आर्ची हरित ने बताया, "सड़क निर्माण का विरोध स्थानीय ग्रामीण और प्रदर्शनकारी कर रहे थे. इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है. वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है."

निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित जमीन को लेकर विरोध

निवेश क्षेत्र में अपनी प्रस्तावित जमीन को लेकर ग्रामीण लंबे समय से विरोध जता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बिना पर्याप्त समय और सहमति के यह कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने प्रशासन से समय मांगा था और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में स्थगन आवेदन भी लगाया है. इधर प्रशासन की मानें तो जिस जमीन को निवेश क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया है वह शासकीय जमीन है. प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और नियमों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है.

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