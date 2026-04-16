रतलाम में 70 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र को पानी नसीब नहीं, निजी टैंकरों के भरोसे चल रहे उद्योग
मध्य प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में 70 साल बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं. 5.50 करोड़ का प्रस्ताव फाइलों में दफन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 9:59 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र में से एक रतलाम का डोसीगांव औद्योगिक क्षेत्र 70 साल बीत जाने के बाद भी पानी के लिए तरस रहा है. यहां उद्योग विभाग पानी की व्यवस्था करना ही भूल गया. जबकि उद्योगों के लिए सबसे जरूरी मूलभूत सुविधाओं में से एक पानी की व्यवस्था होती है.
1956 से अब तक पानी की व्यवस्था नहीं
रतलाम के डोसीगांव औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 1956 में हुई थी, जब मध्य प्रदेश में गिने चुने ही औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे. इसी औद्योगिक क्षेत्र में जेवीएल, अल्कोहल प्लांट और सज्जन मिल जैसे बड़े उद्योग हुआ करते थे. वहीं वर्तमान में भी यहां 150 से अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित है लेकिन इन्हें पानी की व्यवस्था उद्योग विभाग की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है. उद्योगों को पानी की व्यवस्था स्वयं ही करना पड़ती है, अधिकांश जगह निजी टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है.
कई औद्योगिक यूनिट शुरू होने से पहले हुई बंद
रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र में पानी का इंतजार करते-करते कई औद्योगिक यूनिट शुरू होकर बंद भी हो गई और उनकी जगह नई औद्योगिक यूनिट लगने लगी है. पानी के लिए पाइप लाइन डालने और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाने के लिए 5 साल पहले 5.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था लेकिन वह फाइलों में ही दफन होकर रह गया है.
निजी टैंकरों के भरोसे उद्योगों की पानी की व्यवस्था
खास बात यह भी है कि बंद हो चुके बड़े उद्योगों की जमीन पर अब उद्योग विभाग ने नए प्लॉट बनाकर आवंटित भी कर दिए हैं. लेकिन उनके लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है. औद्योगिक यूनिट संचालित करने वाले कमलेश मोदी ने बताया कि "यहां नए प्लॉट तो आवंटित कर दिए गए लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई है. जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन पानी के टैंकर बुलवाने पड़ते हैं."
उद्योग विभाग के एमडी अतुल कुमार वाजपेयी ने बताया कि "विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 5.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा था लेकिन उसे पर अब तक कोई मंजूरी नहीं मिल सकी है."
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पानी की व्यवस्था नहीं फिर भी नए उद्योगों के लिए प्लॉट बुकिंग जारी
करीब 167 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़े उद्योग पानी नहीं होने के कारण अब बंद हो चुके हैं. जिनकी जमीन पर नए सिरे से डेवलपमेंट कर उद्योगों के लिए प्लॉट बुक किए जा रहे हैं. उद्योग विभाग द्वारा ना तो पहले पानी की व्यवस्था की गई थी और ना ही अब नए डेवलपमेंट में पानी की पाइप लाइन की व्यवस्था की गई है. ऐसे में नए औद्योगिक यूनिट शुरू करने के लिए भी लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ेगा.
रतलाम के कनेरी डैम से उद्योगों को पानी उपलब्ध करवाए जाने के लिए स्थानीय उद्योगपतियों ने एमएसएमई मिनिस्टर चैतन्य कश्यप से मांग की है.