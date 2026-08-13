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रतलाम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों की सीट रहेगी खाली, अब नहीं रहे सभी आजादी के हीरो

रतलाम में स्वतंत्रता दिवस के भव्य समारोह में फ्रीडम फाइटर की सीट रहेगी खाली (ETV Bharat)

देशभर की तरह रतलाम में भी 1920 से लेकर 1946 तक जन आंदोलन हुए, जिसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे. इसमें महिलाएं भी शामिल थीं. इनमें से 17 स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी की पहली सुबह देखी और अनुभव की थी. रतलाम के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में स्वर्गीय मणि शंकर कोटिया, रतनलाल सोनी, भगवान भाई, दुलीचंद जैन, चंद्रप्रभा दुबे, आशा भाबरा, हरचंद सहतानी शामिल थे.

रतलाम: देशभर में 80वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है. रतलाम जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस समारोह में पहली बार कोई स्वतंत्रता सेनानी शामिल नहीं होगा. आजादी की पहली सुबह देखने के लिए कड़ा संघर्ष और तकलीफें झेलने वाले रतलाम के सभी फ्रीडम फाइटरों का निधन हो चुका. अब जिले में एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं बचे हैं.

इसके अलावा स्वर्गीय रामचंद्र पोरवाल, मिर्जा मोहतेराम, बसंती लाल शर्मा (बंगाली), बद्रीलाल धुत, रसमय बोस, चुन्नू खान, चंपालाल, रतनलाल आचार्य, हरिवल्लभ, राजमल चौरडिया और उत्पल कुमार राय चौधरी के नाम शामिल हैं. इन्हें केंद्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान निधि मिलती थी. राष्ट्रीय त्योहार पर आयोजित समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाता था.

जेल से लेकर राज्य निकाला की सजा

रतलाम के यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब स्वर्गवासी हो चुके हैं लेकिन देश के लिए दिए गए उनके योगदान और यादें आज भी परिजनों और रतलाम वासियों के जहन में जिवित हैं. आईए जानते हैं रतलाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में. 2 वर्ष पूर्व ही दिवंगत हुए राजमल चौरडिया स्वतंत्रता संग्राम और देश की आजादी के पहले दिन के अनुभव को मीडिया और आमजनों के साथ साझा किया करते थे.

रतलाम के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का हो चुका है निधन (ETV Bharat)

विदेशी कपड़ों की दुकान में आग

1934 से 35 में रतलाम में एक विदेशी कपड़ों की दुकान में आग लगाए जाने की घटना हुई थी, इस घटना में नाम आने के चलते राजमल चौरडिया अपने साथियों के साथ इंदौर चले गए थे. यहां क्रांतिकारियों की एक मीटिंग आयोजित हुई. इसमें पुलिस ने छापेमारी कर राजमल चौरडिया और उनके साथी पकड़ लिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी का नाम नहीं बताने पर सभी को बेरहमी से मारा. इसमें राजमल चौरडिया को सिर में गंभीर चोट आई थी.

स्वतंत्रता सेनानी के बेटे ने किए चौंकाने वाले खुलासे

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मणिशंकर कोटिया के बेटे विनय कोटिया और स्वदीप कोटिया ने उनसे जुड़े कई पुराने फोटोग्राफ और दस्तावेज दिखाते हुए बताया, "वह और उनके साथी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आंदोलन और विरोध की गतिविधियां संचालित करते थे."

1160 दिनों तक राज्यनिकाला

रतलाम राज्य शासन द्वारा थोपे गए अतिरिक्त कर और फैक्ट्री एक्ट का विरोध मणिशंकर कोटिया, सुजानमल जैन, दुलीचंद जैन और हरिवल्लभ मेहता ने किया था. अंग्रेज हुकूमत और रतलाम राज्य के खिलाफ लगातार गतिविधियां संचालित करने की वजह से मणि शंकर कोटिया को 1160 दिनों तक राज्यनिकाला दिया गया था.

रतलाम में स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होने वाले स्वतंत्रता सेनानीयों की सीट रहेगी खाली (ETV Bharat)

कोलकाता से पढ़ाई कर स्वतंत्रता संग्राम में हुए शामिल

इस दौरान उन्होंने इंदौर और आसपास के क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की गतिविधियों में हिस्सा लिया. वहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बसंती लाल शर्मा उर्फ बंगाली के पौत्र रवि शर्मा ने बताया कि उनके दादा बसंतीलाल शर्मा कोलकाता से पढ़ाई कर रतलाम लौटे थे. 1941 में अहमदाबाद में बम बनाने के आरोप में पकड़े गए थे. जहां उन्हें 10 साल की कैद और 125 रुपये का जुर्माना देने की सजा मिली थी.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता एम मुंशी ने बसंती लाल शर्मा के केस की पैरवी की थी. जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली थी. बहरहाल स्वतंत्रता संग्राम की यह अमर विभूतियां अब हमारे बीच नहीं हैं. स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिन सीटों पर यह स्वतंत्रता सेनानी बैठा करते थे. वह अब रिक्त हो चुकी है. अब इन सेनानियों की स्मृति के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हो सकेंगे.