ETV Bharat / state

अल नीनो दे गया जल संकट, बिना अनुमति के नलकूप खनन ने बढ़ाई और मुश्किल

रतलाम में जमकर हो रहा नलकूप खनन, सूखे की कगार पर जिला ( ETV Bharat )

रतलाम: अल नीनो के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल रतलाम में जल संकट की आहट शुरू हो चुकी है. जल स्रोतों के पानी की चिंता जनक स्थिति को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है. प्रमुख जलाशय और जल स्रोतों का पानी बचाने के लिए कुछ जल स्रोतों से सिंचाई के लिए पानी रोकने जैसे निर्देश भी जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन नलकूप खनन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए हैं.

नलकूप खनन का अवैध कारोबार