अल नीनो दे गया जल संकट, बिना अनुमति के नलकूप खनन ने बढ़ाई और मुश्किल
रतलाम में जमकर हो रहा नलकूप खनन, सूखाग्रस्त होने की कगार पर जिला, नलकूप खनन को लेकर प्रशासन के स्पष्ट निर्देश नहीं. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:43 PM IST
रतलाम: अल नीनो के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल रतलाम में जल संकट की आहट शुरू हो चुकी है. जल स्रोतों के पानी की चिंता जनक स्थिति को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है. प्रमुख जलाशय और जल स्रोतों का पानी बचाने के लिए कुछ जल स्रोतों से सिंचाई के लिए पानी रोकने जैसे निर्देश भी जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन नलकूप खनन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए हैं.
नलकूप खनन का अवैध कारोबार
ऐसे में रतलाम जिले में धड़ल्ले से नलकूप खनन का अवैध कारोबार जारी है. खासकर भूजल के मामले में देश की अति दोहित तहसीलों में शामिल रतलाम की आलोट और जावरा तहसील में ही सबसे अधिक नलकूप खनन हो रहे हैं. बिना अनुमति के किए जा रहे इन बोरवेल से भूमिगत जल पर भी संकट खड़ा हो जाएगा. जबकि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का इस पर ध्यान ही नहीं है.
प्रतिबंध के बावजूद तालाब और जल स्रोतों से मोटर के द्वारा सिंचाई
दरअसल, रतलाम जिले में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आधी ही बारिश दर्ज की गई है. जिसकी वजह से यहां जल संकट की स्थिति बन गई है और जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग भी की जा रही है. रतलाम के धोलावाड़ जलाशय और अन्य बड़े तालाबों से सिंचाई के लिए पानी देने पर भी जिला कलेक्टर ने रोक लगाई है. लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद तालाब और जल स्रोतों से मोटर के द्वारा सिंचाई की जा रही है. वहीं, बिना अनुमति नलकूप खनन भी किया जा रहा है जिसकी वजह से पहले से ही नीचे गिर चुके भूजल स्तर पर खतरा मंडराने लगा है. गौरतलब है कि देश में भूजल का अति दोहन करने के मामले में रतलाम जिले की आलोट और जावरा तहसील देश की टॉप 20 तहसीलों में शामिल है. वहीं, पिपलोदा और रतलाम ग्रामीण तहसील में भी भूजल स्तर की स्थिति ठीक नहीं है.
बिना अनुमति जमकर हो रहे नलकूप खनन
आमतौर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा जिले की बारिश और भूजल स्तर की स्थिति के अनुसार नलकूप खनन पर स्थाई या अस्थाई रोक लगाई जाती है. लेकिन इस वर्ष अब तक नलकूप खनन को लेकर रतलाम जिला प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. जिसका फायदा उठाकर बोरवेल एजेंट बिना परमिशन लिए ही अवैध नलकूप खनन कर रहे हैं. एडीएम बृजेंद्र रावत ने बिना अनुमति नलकूप खनन किए जाने के सवाल पर कहा कि "बिना अनुमति के नलकूप खनन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी." जनसंपर्क अधिकारी ईश्वर चौहान ने बताया कि वर्तमान में नलकूप खनन पर प्रतिबंध के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं.
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बहरहाल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध नलकूप खनन की जानकारी नहीं है. वहीं, जिले में प्रतिदिन एक दर्जन से अधिक नलकूप खनन का कार्य खुले आम हो रहा है. जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जल संकट को लेकर जिला प्रशासन कितना गंभीर है.