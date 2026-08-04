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हुसैन टेकरी चेहल्लुम में जायरीनों की उमड़ी भीड़, दहकते अंगारों पर दौड़े अकीदतमंद

रतलाम प्रशासन की सख्त निगरानी में मातम ऐ खंदक का आयोजन, देश-विदेश से बड़ी संख्या में जायरीनों की उमड़ी भीड़. संवाददाता दिव्यराज राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM CHEHLUM 2026
रतलाम प्रशासन की सख्त निगरानी में मातम ऐ खंदक का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: जावरा स्थित विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी में बीती रात 84वें चेहल्लुम का समापन मातम-ऐ-खंदक (चूल) से हुआ. इस दौरान आयोजन में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. जिसमें महिला भी भारी संख्या में उपस्थित रहीं. इस साल चार चुलो पर चलने के लिए 48 दूल्हों का चयन हुआ, जिन्हें सबसे पहले चूल पर चलने का अवसर मिला.

144 साल पुराने इस आयोजन को लेकर आस्था है कि जलते अंगारों पर चलने से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है. इसलिए हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं और जलते अंगारों पर चलते हैं. मातम-ऐ-खंदक के दौरान यह संख्या डेढ़ से 2 लाख तक पहुंच जाती है. भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं.

दहकते अंगारों पर दौड़े अकीदतमंद (ETV Bharat)

मुस्लिमों की आस्था का केंद्र है हुसैन टेकरी

रतलाम के जावरा में स्थित हुसैन टेकरी की स्थापना 1882 में हुई थी. जावरा रियासत के तत्कालीन नवाब इस्माइल अली खान ने हुसैन टेकरी के मैदान में चमत्कारिक घटना देखी थी. इसके बाद उन्होंने जावरा में हुसैन टेकरी शरीफ की स्थापना की थी. स्थानीय निवासी नौशाद शाह ने बताया, "तत्कालीन नवाब और स्थानीय लोगों ने यहां जंगल में हजरत इमाम हुसैन साहब की झलक देखी थी. उन्हें तेज रोशनी, जलती हुई मशालें और घुड़सवार भी दिखाई दिए थे."

RATLAM WOMEN DEVOTEES WALK ON EMBERS
दहकते अंगारों पर दौड़ी अकीदतमंद महिलाएं (ETV Bharat)

बीमारियों और प्रेत बाधा से मिलती है मुक्ति

उन्होंने आगे बताया, "इमाम हुसैन की झलक दिखने के बाद हुसैन टेकरी शरीफ की स्थापना हुई. इसके बाद यह स्थान मुस्लिम समाज के आस्था का केंद्र बन गया. मान्यता है कि यहां इबादत करने और चूल आयोजन में चलने से बीमारियों और प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है. धीरे-धीरे यहां मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होने पहुंचने लगे. अब देश-विदेश से भी लोग यहां चेहल्लुम के मौके पर पहुंचते हैं."

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देश-विदेश से बड़ी संख्या में जायरीनों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

बहरहाल, हुसैन टेकरी में होने वाले चेहल्लुम पर्व का दसवें दिन समापन हो गया. हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी रात सक्रिय रहे. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया, "इस बड़े आयोजन के लिए हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जिसमें जिगजैग बैरिकेडिंग, ड्रोन और दूरबीन से निगरानी, कार्यक्रम के बाद एग्जिट की व्यवस्था सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. जिससे शांतिपूर्ण तरीके से यह आयोजन संपन्न हुआ है."

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