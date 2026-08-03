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रतलाम में मर्डर से सनसनी: बच्चों के सामने पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, सीने-पीठ पर ताबड़तोड़ वार

रतलाम में मोबाइल कारोबारी ने पत्नी को चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट. फिर शव पकड़कर बिलखता रहा. रतलाम से दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

RATLAM WIFE MURDER CASE
रतलाम में मोबाइल कारोबारी ने पत्नी को चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मोबाइल कारोबारी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है. जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पूरा मामला माणक चौक थाना क्षेत्र के बावड़ी का है. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को हिरास्त में लेकर पूछताछ कर रही है.

बच्चों के सामने पत्नी की चाकू गोदकर हत्या

जानकारी के अनुसार, सुनारों की बावड़ी क्षेत्र निवासी मोबाइल कारोबारी असगर अली ने रविवार शाम अपनी पत्नी रुकैया की चाकू गोदकर हत्या कर दी. चीख पुकार सुनकर पड़ोसी जब असगर अली के घर में पहुंचे तो रुकैया खून से लथपथ मिली. जिसके बाद पड़ोसी घबराकर नीचे भागे और पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आोरपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इस दौरान 7 वर्षीय बेटी और 2 वर्षीय बेटा भी घटनास्थल पर मौजूद थे.

चाकू गोदकर महिला की हत्या (ETV Bharat)

आरोपी पति असगर अली गिरफ्तार

जब यह घटना हुई तो 7 साल की बेटी अपने दादा को नीचे दुकान पर बुलाने गई. लेकिन तब तक रुकैया की मौत हो चुकी थी. माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया, "सूचना प्राप्त हुई कि मोबाइल व्यवसाय असगर अली ने पत्नी की हत्या कर दी है. थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है. आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. अभी वारदात के कारणों का पता नहीं चल सका है."

बहरहाल, पुलिस को शुरुआती जांच में हत्या के कारण की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पारिवारिक कलह के चलते एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया. जहां पत्नी की आपसी विवाद में हत्या हो गई और पति पुलिस की हिरासत में है. 7 साल की बेटी और 2 साल का बेटा अब माता-पिता के बिना ही दादा और दादी के पास हैं.

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