ETV Bharat / state

गृह प्रवेश के दिन ही घर में आ धमका चोर, 12 लाख का सोना ले उड़ा, 24 घंटे में गिरफ्तार

रतलाम के दंपति मकान में कर रहे थे गृह प्रवेश, शातिर चोर पहली रात में ही चुरा ले गया जेवर, दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM GOLD THIEF ARRESTED
चोरी की गई सामग्री के साथ चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक नवनिर्मित मकान से हुई लाखों रुपए की चोरी का रतलाम पुलिस ने खुलासा किया है. शातिर चोर ने फरियादी के नए मकान में गृह प्रवेश के दिन ही लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर गया था. औद्योगिक थाना रतलाम पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को चोरी के माल सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 लाख रुपए मूल्य के चोरी के आभूषण और मोबाइल बरामद किए हैं.

सीसीटीवी में मिले आरोपी के सुराग

चोरी का यह मामला 16 मई का बताया जा रहा है. फरियादी पूनम चंद खराड़ी ने औद्योगिक थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर से अज्ञात चोर ने रुपए और आभूषणों से भरा बैग और अन्य समान चोरी कर लिया है. संपत्ति संबंधित अपराधों के तुरंत निराकरण एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए औद्योगिक थाना पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश शुरू की. जिसमें पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में आरोपी के बारे में अहम सुराग मिले.

गृह प्रवेश के दिन ही चोरी के मामले का खुलासा (ETV Bharat)

चोरी की अधिकांश माल बरामद

साइबर सेल की मदद से आरोपी तक पहुंच कर पुलिस ने बिलपाक क्षेत्र से सिमलावदा निवासी आरोपी सूरज चारेल ( 22 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. औद्योगिक थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया कि "बरबड़ स्थित आष्टापद कॉलोनी में खराड़ी दंपति अपने नए मकान में गृह प्रवेश के बाद पहले दिन ही रहने आए थे. जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी आरोपी सूरज ने घर में घुसकर आभूषणों से भरा बैग चुरा लिया था. औद्योगिक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का अधिकांश माल भी बरामद कर लिया है."

Ratlam Thief accused arrested
चोरी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat)

24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

रतलाम डीएसपी अजय सारवान ने बताया कि "गृह प्रवेश के दौरान रात में घर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुछ जेवर की चोरी की गई थी. जिसकी शिकायत मिलते ही 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही 3-4 अन्य चोरियों का भी खुलासा किया गया है. आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिस पर कार्रवाई की जा चुकी है."

TAGGED:

RATLAM GOLD JWELARY STOLEN
RATLAM THIEF ACCUSED ARRESTED
RATLAM CRIME NEWS
RATLAM NEWS
RATLAM GOLD THIEF ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.