सर्द रात में फुटपाथ पर ठिठुर रहे थे बेसहारा लोग, रेन बसेरा में मिलेगा कंबल और गर्म भोजन
रतलाम में खुले में सो रहे लोगों को समझाइश देकर भेजा रेन बसेरा, महिला अधिकारी ने अलाव और गर्म पानी व्यवस्था करने के दिए निर्देश.
Published : January 3, 2026 at 8:06 PM IST
रतलाम: कलेक्टर मिशा सिंह के औचक निरीक्षण के बाद शहर एसडीएम ने भी देर रात शहर की सड़कों पर उतरकर नगर निगम की व्यवस्थाओं को परखा है. जहां सर्द रात में कई लोग खुले में सोते हुए मिले. पश्चिम मध्य प्रदेश सहित रतलाम में भी सर्दी का सितम जारी है. ऐसे में शहर एसडीएम आर्ची हरित ने बीती रात में फुटपाथ पर सो रहे लोगों से मुलाकात कर उन्हें नगर निगम की गाड़ी से रेन बसेरा में भिजवाया है.
अलाव और गर्म पानी की व्यवस्था करने के दिए निर्देश
खासकर महिलाओं के लिए रेनबसेरों में विशेष और सुरक्षित व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी एसडीएम ने दिए हैं. महिला अधिकारी ने शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था किए जाने और निराश्रित लोगों को रेनबसेरों में कंबल एवं भोजन सहित गर्म पानी की व्यवस्था किए जाने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए हैं.
फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रेन बसेरा में कराया शिफ्ट
इससे पूर्व रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह शहर के आश्रय स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दे चुकी हैं. वहीं, अब शीतलहर के दौरान शहर एसडीएम खुद शहर की सड़कों पर उतरी हैं. एसडीएम आर्ची हरित ने बताया कि "दो बत्ती क्षेत्र में कई लोग फुटपाथ पर सोते हुए मिले. जिन्हें खुले में नहीं सोने की समझाइश देकर रेन बसेरा में शिफ्ट करवाया है."
महिलाओं की सेपरेट व्यवस्था है उपलब्ध
कुछ महिलाएं रेन बसेरों में जाने में संकोच कर रही थीं. उन्होंने बताया कि वहां वे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी . जिस पर महिला अधिकारी ने महिलाओं से बातचीत कर आश्वस्त किया कि वहां महिलाओं के लिए सुरक्षित और पृथक व्यवस्था की गई है. इसके बाद महिलाएं रेनबसेरे में जाने को राजी हुईं. एसडीएम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्र का भी दौरा किया और खुले आकाश के नीचे सो रहे लोगों को आश्रय स्थल भिजवाया.
