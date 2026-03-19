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भारत में पाकिस्तान के प्रसिद्ध हिंगलाज शक्तिपीठ जैसा दुर्लभ मंदिर, चैत्र नवरात्रि पर उमड़ती है भीड़

रतलाम के गुणावद में स्थापित है हिंगलाज माता के 2 स्वरूप, शिकार के दौरान जंगल में मिला था हिंगलाज माता का मंदिर.

RATLAM HINGLAJ MANDIR NAVRATRI
एक ही मंदिर में हिंगलाज माता के 2 स्वरूप हैं स्थापित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 7:45 PM IST

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Updated : March 19, 2026 at 8:02 PM IST

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रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह राठौर

रतलाम: चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हुई है, जिसमें माता के अनेक रूपों की आराधना और दर्शन के लिए लोग मंदिर पहुंचते हैं. 51 शक्तिपीठों में से एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता के मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन हमारे देश में भी हिंगलाज माता का एक शक्तिपीठ स्थित है, जो रतलाम जिले के गुणावद गांव में स्थित है. यहां मलेनी नदी के किनारे पर भगवान शिव और हिंगलाज माता के प्राचीन मंदिर स्थित हैं. वहीं, हिंगलाज माता के इस मंदिर में एक नहीं 2 मूर्ति की स्थापना की गई है. नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त यहां माता हिंगलाज के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.

शिकार के दौरान जंगल में मिला था हिंगलाज माता का मंदिर

रतलाम के गुणावद गांव में हिंगलाज माता का यह दुर्लभ मंदिर स्थित है. जिस तरह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे टीले पर गुफा में हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर है. लगभग उसी तरह की भौगोलिक स्थिति में यहां मलेनी नदी के किनारे पर भगवान शिव और हिंगलाज माता के प्राचीन मंदिर स्थित है. मंदिर के पुजारी दशरथ गोस्वामी ने बताया कि "हिंगलाज माता का यह मंदिर पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार परमार कालीन बताया जाता है. लेकिन उनके पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार यह मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है. यहां पहले जंगल हुआ करता था और सैलाना रियासत के महाराजा जसवंत सिंह यहां शिकार के लिए आते थे. यहीं पास में ही वह अपनी सेना के साथ रात्रि विश्राम करते थे. इसी दौरान उन्हें घने जंगल में माता हिंगलाज का यह मंदिर मिला. जिसके बाद वे यहां नियमित पूजा अर्चना करने लगे और माता को भोग चढ़ाने लगे."

मंदिर में विराजमान है हिंगलाज माता के 2 स्वरूप (ETV Bharat)

मंदिर में विराजमान है माता के 2 स्वरूप

बड़ावदा से दर्शन करने आए जगदीश परिहार ने बताया कि "यह मध्य प्रदेश का ऐसा दुर्लभ देवी मंदिर है, जहां हिंगलाज माता 2 स्वरूप में विराजित है. सैलाना के महाराज द्वारा दाहिने तरफ स्थापित की गई मूर्ति को मुख्य स्थान पर स्थापित करवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हिंगलाज माता की इस मूर्ति को कई प्रयास के बावजूद हटाया नहीं जा सका. जिसके बाद माता की दोनों मूर्तियां इस मंदिर में प्राचीन काल से ही जस की तस स्थापित हैं."

मंदिर के पुजारी दशरथ गोस्वामी ने बताया कि "इस मंदिर में हिंगलाज माता और उन्हीं के स्वरूप महिषासुर मर्दनी की मूर्तियों की पूजा की जाती है. मेरे जानकारी में माता के 2 स्वरूप वाला अन्य कोई मंदिर नहीं है." वहीं, मंदिर पर दर्शन करने पहुंचे हेमंत ने बताया कि "उन्हें पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता मंदिर के बारे में जानकारी थी. भगवान शिव जब मां सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु के चक्र से मां सती के शरीर को खंडित किया गया. जिसमें मां सती का सिर जिस स्थान पर गिरा था वह माता हिंगलाज शक्तिपीठ कहलाता है. इसके बाद उन्हें इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली, तो वह अपने पिता के साथ यहां दर्शन करने आए हैं."

Ratlam hinglaj mandir navratri
हिंगलाज माता मंदिर दर्शन (ETV Bharat)

पाकिस्तान और गुणावद के हिंगलाज माता मंदिर में है समानता

हिंगलाज माता सिंधी समाज, बंजारा और नाथ संप्रदाय की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं. माता के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित हिंगोल नदी के किनारे पर स्थित है. वहीं, भारत में भी कुछ स्थानों पर हिंगलाज माता के प्राचीन मंदिर हैं. लेकिन रतलाम के गुणावद में स्थित हिंगलाज माता का मंदिर प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर से मेल खाता है. बलूचिस्तान में माता का मंदिर हिंगोल नदी के किनारे पर स्थित है. यहां हिंगलाज माता का मंदिर मलेनी नदी के तट पर स्थित है. रतलाम के गुणावद गांव का मंदिर भी उपशक्तिपीठ कहलाता है. वहीं पाकिस्तान में स्थित मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है.

Ratlam Shaktipeeth mandir
हिंगलाज शक्तिपीठ (ETV Bharat)

मलेनी नदी का पुराणों में है जिक्र

मां हिंगलाज माता का उपशक्ति पीठ मलेनी नदी के किनारे पर स्थित है. इस नदी का भी पौराणिक महत्व नर्मदा और शिप्रा की तरह है. मलेनी नदी को मल हरणी यानी अशुद्धता को हर लेने वाली पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है. यहां लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी पहुंचते हैं.

कैसे पहुंचे माता हिंगलाज के मंदिर

हिंगलाज माता का यह दुर्लभ मंदिर रतलाम जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर गुणावद गांव में स्थित है. यहां सड़क मार्ग से गुणावद गांव पहुंचा जा सकता है. जिसके बाद मलेनी नदी के किनारे पर 1 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से होकर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है. हिंगलाज माता के दर्शन के साथ ही भगवान शिव के अति प्राचीन मंदिर में भी दर्शन लाभ प्राप्त किया जा सकता है. मंदिर के आसपास खुदाई में मिली 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक की प्राचीन गणेश भगवान और देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां भी यहां रखी गई हैं. इस शिवशक्ति पीठ पर नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. वहीं, सावन के महीने में भी यहां श्रद्धालुओं का तांता लगता है.

Last Updated : March 19, 2026 at 8:02 PM IST

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