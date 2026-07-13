रतलाम में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से भिड़ी लग्जरी कार, डॉक्टर सहित 2 लोगों की मौत, 3 घायल
रतलाम-इंदौर फोरलेन पर कार हादसे में डॉक्टर सहित 2 की मौत, भोपाल से लौटते समय कार डिवाइडर से टकराई. 3 की हालत गंभीर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 2:52 PM IST
रतलाम: इंदौर फोरलेन पर सोमवार तड़के भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, हादसे में बाल चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर मनीष सिंह और उनके 80 वर्षीय ससुर की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए. डॉ. मनीष सिंह का परिवार भोपाल से रतलाम आ रहा था. इस दौरान बिलपांक टोल के पहले यह हादसा हो गया. हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई और स्थानीय लोगों और टोल कर्मचारियों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाल कर उपचार के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया.
ड्राइवर की झपकी लगने से हादसा
बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया, "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डॉ. मनीष सिंह का परिवार भोपाल से रतलाम लौट रहा था. इस दौरान कार अचानक से डिवाइडर से टकरा गई. संभवत: ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है. टक्कर इतनी भीषण थी कि लग्जरी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में डॉ. मनीष और उनके ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल है. सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है."
बिलपांक टोल क्षेत्र में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे
रतलाम इंदौर फोरलेन पर बिलपांक नाके और प्रकाश नगर पुलिया के बीच सैकड़ो हादसे हो चुके हैं. रोड की घुमावदार होने वजह से फोरलेन के इस 5 किमी लंबे हिस्से पर सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत फोरलेन बनने से लेकर अब तक हो चुकी है. घटना की सूचना मिलने बिलपांक थाना पुलिस मौके पर पहुंच कर आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर हादसे की जांच में जुटी हुई है.
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ऐसे बची ड्राइवर की जान
इस भीषण कार हादसे में बाल चिकित्सालय के डॉक्टर मनीष सिंह और गाड़ी में पीछे बैठे उनके 80 वर्षीय ससुर की मौत हो गई. कार चला रहे ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना हुआ था, जिसकी वजह से हादसे में उसकी जान बच गई. हालांकि, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है.