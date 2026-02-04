ETV Bharat / state

युवा सरपंच ने गांव को बनाया गजब हाईटेक, एक कमरे में बैठ हर गली पर होती है नजर

रतलाम के सेमलिया गांव में चोरों से बचने सरपंच ने लगाया हाईटेक दिमाग, सीसीटीवी से लैस हुई ग्राम पंचायत.

RATLAM CCTV VILLAGE
युवा सरपंच ने गांव को बनाया गजब हाईटेक, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 10:17 PM IST

4 Min Read
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर एक गांव इन दिनों सुर्खियों में है. एक समय था जब ये गांव आए दिन होने वाली चोरियों की वजह से जाना जाता था, लेकिन यहां के युवा सरपंच ने फिर कुछ ऐसा कदम उठाया कि गांव हाईटेक हो गया और यहां घुंसने से चोर भी डरने लगे. हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सेमलिया की, जहां पूरा गांव सीसीटीवी कैमरों से लैस है. स्थिति कुछ ऐसी है कि एक कमरे से बैठकर गांव के सरपंच और जिम्मेदार लोग हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखतते हैं.

युवा सरपंच को आया हाईटेक सुरक्षा का आईडिया

रतलाम जनपद में सेमलिया ग्राम पंचायत ऐसी पहली पंचायत है, जहां इतने बड़े स्तर पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था की गई है. गांव के सरपंच विशाल चौहान ने बताया, "सभी सरपंचों की बैठक में यह जानकारी मिली थी कि ग्राम पंचायत में शासकीय फंड और जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं. इसके बाद पंचायत सचिव और जनपद, जिला पंचायत के सहयोग से गांव में 25 सीसीटीवी कैमरा इनस्टॉल करवाए गए. यह सभी कैमरा नाइट विजन और हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं. इसकी मदद से अब आपराधिक गतिविधि या गांव में होने वाले किसी भी संदिग्ध घटना पर नजर रखी जा सकेगी."

Ratlam CCTV equipped village
सीसीटीवी से लैस हुई ग्राम पंचायत (ETV Bharat)

गांव में नाइट विजन के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग

गांव के उप सरपंच फतेह सिंह ने बताया, " पहले गांव में चोरी की वारदातें हो रही थीं, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी और चार पहिया वाहन की चोरी की घटनाएं हुई थीं. लेकिन चोरी करने वालों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था. अब गांव में 25 सीसीटीवी कैमरे, हर रास्ते और चौराहे पर लगाए गए हैं. इन सभी कैमरा में नाइट विजन और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है, जिससे गांव में होने वाली किसी भी गतिविधि का पता चल सकेगा."

Ratlam high tech village
चोरों से बचने सरपंच ने लगाया हाईटेक आइडिया (ETV Bharat)

अपराध को कम करेगा सीसीटीवी

गांव के मदन माली ने बताया, "हमारे गांव से खाचरोद नागदा का रोड गुजरता है, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक रहता है. कई बार लोग एक्सीडेंट कर भाग जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता है. लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे लगने से ऐसे लोगों का पता चल सकेगा. वहीं, गांव में सीसीटीवी कैमरा लगे होने से अब अपराधी भी वारदात नहीं करेंगे."

Ratlam high tech Semliya village
युवा सरपंच ने गांव को बनाया हाईटेक (ETV Bharat)

अपराधी की पहचान करने में होगी आसानी

गांव के सरपंच विशाल चौहान ने बताया कि "गांव के कुछ लोगों ने अपने घर और दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं. कई बार नामली थाना क्षेत्र में होने वाली वारदातों के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचती है, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है. जिससे किसी की पहचान करना या वाहन के नंबर देख पाना संभव नहीं था. लेकिन अब अच्छी क्वालिटी वाले सीसीटीवी कैमरा लगे होने से अपराध करने वाले की पहचान भी हो सकेगी और पुलिस को भी इससे मदद मिलेगी."

पुलिस को अपराध रोकने में मिलेगी मदद

ग्राम पंचायत सेमलिया की इस पहल पर नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने कहा, " यह वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है कि गांव के लोग और यहां के जनप्रतिनिधि केवल पुलिस पर निर्भर नहीं रहते हुए गांव की सुरक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भर बन रहे हैं. इससे पुलिस को भी क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी."

पढ़ने वाले छात्रों के लिए फ्री वाई-फाई

ग्राम पंचायत सेमलिया के नवीन भवन में हाईटेक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. गांव के होनहार बच्चों को पढ़ाई के लिए यदि इंटरनेट या वाईफाई की आवश्यकता है, तो वह पंचायत भवन में आकर या आसपास रहकर भी निशुल्क वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं. सरपंच विशाल चौहान ने बताया, "हमारे पास इंटरनेट और पंचायत भवन में बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है. यदि छात्र चाहें तो यहां आकर भी पढ़ाई कर सकते हैं."

सेमलिया ग्राम पंचायत एक हाईटेक पंचायत के रूप में विकसित हो रही है. चोरी की वारदातों से परेशान गांव ने केवल पुलिस पर निर्भर नहीं रह कर खुद आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है. ग्राम पंचायत को इस कार्य में जन सहयोग भी प्राप्त हुआ है.

