किसानों की नीलगाय और जंगली सूअर से जंग, हाईटेक सुरक्षा के बावजूद फसल बर्बाद

रतलाम में हाईटेक कैमरा और इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग से खेतों की रखवाली कर रहे किसान, लेकिन अन्नदाता को नहीं मिला घोड़ारोज का तोड़.

हाईटेक केमरा और इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग से खेतों की रखवाली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 12:54 PM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश में किसान रबी सीजन की फसल को घोड़ारोज (नीलगाय) और जंगली सूअर से बचाने में लगा है. जिसके लिए वह तरह-तरह के जतन और जुगाड़ कर रहे हैं. इस बार किसानों ने हाईटेक तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरा, सोलर इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग, झटका मशीन, रंगीन एलइडी लाइट सहित देशी जुगाड़ भी लगाए हैं. लेकिन इतनी लागत लगाने के बाद भी किसानों की फसल का दुश्मन काबू में नहीं आ रहा है. फसलों को रौंदते हुए नीलगायों के झुंड हर कहीं दिखाई दे रहे हैं. वही, जंगली सूअर भी फसलों को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हैं. ऐसे में किसानों के लिए खेती किसी जंग से कम नहीं रह गई है.

किसानों के कैसे-कैसे जुगाड़
फसलों को जंगली जानवरों जैसे घोड़ारोज और जंगली सूअर से बचाने के लिए तरह-तरह के जतन किसान कर रहे हैं. किसान खेतों की फेंसिंग और झटका मशीन का इस्तेमाल फसलों को बचाने के लिए करते हैं. वहीं, किसानों ने जुगाड़ करके पीवीसी पाइप और गैस लाइटर की मदद से एक धमाका करने वाली बंदूकें भी बनाई जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं. वहीं, अब किसान ह्यूमन ओर एनिमल बॉडी डिटेक्ट करने वाले सोलर सीसीटीवी कैमरा भी अपने खेतों पर लगवा रहे हैं. जिसमें किसी भी जानवर के खेत के समीप आने पर सायरन बजने लगता है.

हाईटेक कैमरा और इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग से खेतों की रखवाली कर रहे किसान (ETV Bharat)

वहीं, डीसी करंट वाली इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग भी किसान अपने खेतों को बचाने के लिए लगवा रहे हैं. लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी किसानों का यह जानी दुश्मन फिर भी नहीं डर रहा है. किसानों ने बताया कि घोड़ारोज (नील गाय) और जंगली सूअर ने उनकी खेती पर ही रोक लगा दी है. सेमलिया गांव के किसान विकास धबाई ने बताया कि, ''उन्होंने खेतों की जाल से फेंसिंग करवाई और झटका मशीन भी लगाई है. लेकिन घोड़ारोज इसमें भी प्रवेश कर जाते हैं जिससे फसल में नुकसान हो रहा है.''

फसलों को बचाने की इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग (ETV Bharat)

हाईटेक कैमरे का जानवरों पर नहीं असर
सेमलिया गांव के ही किसान रामलाल ने बताया कि, ''खेत पर सीसीटीवी कैमरा ₹15000 की लागत से लगाया है. रात में चमकने वाली एलइडी लाइट भी लगाई है. लेकिन इसका ज्यादा असर जंगली जानवरों पर नहीं पड़ा है.'' किसान राजेश गोस्वामी ने खेतों की फेंसिंग किए जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से सब्सिडी योजना शुरू किए जाने की मांग की है. मालवा क्षेत्र में नीलगाय और जंगली सुअर की समस्या लगातार बढ़ रही. किसानों के सारे आधुनिक और देशी जुगाड़ फेल साबित हो रहे हैं. ऐसे में किसानों को अब सरकार से ही इस समस्या के समाधान की उम्मीद है.

