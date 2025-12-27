ETV Bharat / state

किसानों की नीलगाय और जंगली सूअर से जंग, हाईटेक सुरक्षा के बावजूद फसल बर्बाद

हाईटेक केमरा और इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग से खेतों की रखवाली ( ETV Bharat )