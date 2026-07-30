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रतलाम में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न, मुख्य सड़कों समेत कई कॉलोनियों में भरा पानी

रतलाम शहर में लंबे समय बाद जोरदार बारिश हुई. लगभग 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने से शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर घुटनों तक पानी भर गया. शहर के न्यू रोड, डाट की पुल और अजंता टॉकीज रोड पर जलभराव से लोगों के घर और दुकानों में पानी भर गया. शहर के दो बत्ती क्षेत्र में तो अचानक से मिनी बाढ़ जैसे हालात बन गए.

रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम में लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को जोरदार बारिश दर्ज की गई है. रतलाम में करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की मानसून पूर्व की गई तैयारीयों की पोल खोल कर रख दी है. मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई.

मुख्य सड़कों समेत कई कॉलोनियों में भरा पानी (ETV Bharat)

मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से कई 2 पहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर पानी में गिर गए. कुछ लोगों का तो सामान भी सड़क पर तेज बह रहे पानी के बहाव में बहता नजर आया. शहर की मुख्य सड़कों के अलावा कई कॉलोनियों में पानी भर गया और ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे लोगों के घरों तक पहुंच गया.

कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और किसानों की प्याज भीगी

करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश से शहर की प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया. वहीं महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में प्याज के शेड में पानी भर जाने की वजह से किसानों और व्यापारियों की खरीदी प्याज भीग गई. स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि थोड़ी ही बारिश में प्याज शेड में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से व्यापारियों और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है.

जल भराव की स्थिति से आम लोग परेशान (ETV Bharat)

जल भराव की स्थिति से आम लोग परेशान

शहर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हर बार तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन जाती है. नगर निगम द्वारा जल निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने से हर साल ऐसे हालात बनते है. इस साल भी मानसून पूर्व नगर निगम ने जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जरूर की थी लेकिन शहर में पहली बार हुई मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह जल भराव की स्थिति बन गई है. जिसकी वजह से आम लोगों को परेशान होना पड़ा है. लोग अब एक बार नगर निगम की मानसून की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं.