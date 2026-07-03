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रतलाम के चोरानी गांव में 3 मंदिरों पर गिरी बिजली, राम मंदिर का शिखर हुआ ध्वस्त

रतलाम में बड़ा हादसा, चोरानी गांव में मंदिरों पर गिरी बिजली, राम मंदिर का शिखर हुआ ध्वस्त, दूर तक सुनाई दी आवाज.

RATLAM LIGHTNING STRIKES 3 TEMPLES
रतलाम के चोरानी गांव में 3 मंदिरों पर गिरी बिजली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 11:52 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. बारिश आंधी और बिजली की घटनाओं को लेकर जगह-जगह से खबरें भी आ रही है. रतलाम में भी आकाशीय बिजली और बारिश का कहर देखने को मिला. चोरानी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 200 साल पुराने राम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर ध्वस्त हो गए. बिजली गिरने का धमाका इतना तेज था कि आसपास के 2 किलोमीटर क्षेत्र में इसकी चमक और आवाज सुनाई दी.

मंदिर का शिखर हुआ ध्वस्त
बिजली गिरने के बाद ग्रामीणों ने जब मंदिर परिसर में जाकर देखा तो वहां बने लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर और अंबे माता मंदिर के शिखर को भारी नुकसान पहुंचा था. मंदिर का मुख्य शिखर पूरी तरह ध्वस्त हो गया जबकि दो अन्य शिखर में भी भारी नुकसान हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि यह 200 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर थे. जिनका जीर्णोद्धार वर्ष 2011 में करवाया गया था.

रतलाम में मंदिरों पर गिरी आकाशीय बिजली (ETV Bharat)

200 साल पुराना है मंदिर
दरअसल, बुधवार और गुरुवार की मध्य रात में तेज गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की यह घटना हुई है. स्थानीय ग्रामीण मूलचंद चौरसिया ने बताया कि, ''बिजली गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि ग्रामीण दहशत में आ गए. अपने आसपास ही बिजली गिरने का आभास होने पर लोग जब मंदिर चौराहे पर इकट्ठा हुए तो देखा कि 200 साल पुराने प्राचीन मंदिर के शिखर पर आकाशीय बिजली गिरी है.''

RAM MANDIR SHIKHAR DESTROYING
बिजली गिरने से राम मंदिर का शिखर हुआ ध्वस्त (ETV Bharat)

लोगों ने की मंदिर के शिखर के पुनर्निर्माण की मांग
एक मंदिर का शिखर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जबकि दो अन्य शिखर में भी बड़ी-बड़ी दरारें आ गई और कुछ हिस्से का मलबा नीचे गिर गया. ग्रामीणों ने बताया कि 2011 में इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया था. इष्टि प्राचीन मंदिर के क्षतिग्रस्त हो जाने पर ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षतिग्रस्त हुए मंदिरों के शिखर का पुनर्निर्माण करवाया जाए.

इस मामले पर रतलाम ग्रामीण एसडीएम आर्ची हरित ने बताया कि, ''चोरानी गांव में आकाशीय बिजली गिरने और मंदिरों के शिखर क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना मिली है. मौके पर पटवारी और राजस्व अधिकारी को भेज कर नुकसान की जानकारी ली गई है. इसमें आगे नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी.''

Last Updated : July 3, 2026 at 12:01 PM IST

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