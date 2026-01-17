ETV Bharat / state

रतलाम के सेजावता में पंचायत भवन में अस्पताल का संचालन, 3 साल से बिल्डिंग का इंतजार

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर. केंद्र सरकार की योजना के आरोग्यमं अस्पताल के भवन आधे-अधूरे, ग्रामीण नाराज.

Health facilities rural areas
आरोग्यमं अस्पताल के भवन आधे-अधूरे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
रतलाम : स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की रफ्तार कछुए से भी धीमी है. सेजावता गांव में 53 लाख की लागत से बनने वाला आयुष्मान आरोग्यं अस्पताल 3 साल बाद भी अधूरा है. योजना के तहत 3 हजार स्क्वायर फीट पर बिल्डिंग बननी है. सेजावता के नाराज ग्रामीणों ने अब ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ग्रामीणों ने ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

बिल्डिंग का निर्माण कार्य 3 साल से जारी

ग्रामीणों का कहना है "3 साल में भी इस भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका. अस्पताल को अस्थाई रूप से पंचायत भवन के कमरे में संचालित किया जा रहा है." योजना के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आयुष्मान आरोग्यं हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं. सेजावता गांव सहित रतलाम के आधा दर्जन गांवों में आयुष्मान आरोग्य अस्पतालों की बिल्डिंग्स की यही हालत है.

सेजावता गांव के देवेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

पंचायत भवन में लगता है अस्पताल

सेजावता गांव के देवेंद्र सिंह ने बताया "आयुष्मान आरोग्यं हॉस्पिटल के लिए 53 लाख की राशि 2022 में स्वीकृत हुई थी. इसका निर्माण 3 साल से जारी है. अस्पताल के लिए डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति हो गई, लेकिन बिल्डिंग अब तक बनकर तैयार नहीं हो सकी है. इस वजह से पंचायत भवन के कमरे में ही स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को बैठना पड़ता है."

गांव के ही भारत लाल धाकड़ ने बताया "अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य बेहद घटिया हुआ है और निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद भी कई कमियां भी हैं. ठेकेदार ने बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं किया."

Health facilities rural areas
केंद्र सरकार की योजना के आरोग्यमं अस्पताल के भवन आधे-अधूरे, (ETV BHARAT)

सीएमएचओ ने निर्माण एजेंसी पर डाली जिम्मेदारी

आयुष्मान आरोग्यं अस्पताल की बिल्डिंग अधूरी होने से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए उन्हें जिला मुख्यालय पर ही पहुंचना पड़ता है. वहीं, विभाग के केंद्रीय कार्यालय द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की वजह से ठेकेदार समय पर बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण नहीं करते. सीएमएचओ डॉ. संध्या बेलसेरे ने बताया "एनएचएम द्वारा ही निर्माण एजेंसी तय की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट की मॉनीटरिंग भी की जाती है. बिल्डिंग हैंडओवर होते ही चिकित्सालय नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा."

