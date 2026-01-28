ETV Bharat / state

रतलाम गन शॉप ब्लास्ट में झुलसे दुकान संचालक की मौत, बम जैसे धमाके का नहीं हुआ खुलासा

रतलाम में बंदूक दुकान में विस्फोट से झुलसे थे 4 लोग, बुधवार को इलाज के दौरान इंदौर के निजी अस्पताल में दुकान संचालक की मौत.

RATLAM GUN SHOP OWNER DIED
रतलाम में झुलसे दुकान संचालक की इलाज के दौरान मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: चांदनी चौक क्षेत्र में बंदूक की दुकान में हुए धमाके में घायल हुए दुकान मालिक की बुधवार को मौत हो गई. इस हादसे में दुकान संचालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे. जिनका अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है. 2 दिन पूर्व 26 जनवरी की शाम बंदूक दुकान के अंदर हुए तेज धमाके के बाद दुकान में आग लग गई थी. दुकान में मौजूद मालिक युसूफ अली, नजिम, शेख रफीकउद्दीन और ग्राहक संदीप पाटीदार धमाके के बाद झुलसी हुई हालत में बाहर निकल कर आए थे.

तेज धमाके की जांच कर रही है पुलिस

दुकान मालिक युसूफ को रतलाम मेडिकल कॉलेज में उपचार के बाद इंदौर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई. वहीं, माणक चौक थाना पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई है कि गन शॉप में इतना तेज धमाका कैसे हुआ. जांच में घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बारूद से हुए विस्फोट के सुराग मिले हैं. पुलिस को खाली कारतूस भी घटनास्थल से बरामद हुए थे.

गन शॉप में हुए ब्लास्ट में झुलसे दुकान संचालक की मौत (ETV Bharat)

सीसीटीवी में दिखा बम फटने जैसा धमाका

रतलाम के चांदनी चौक इलाके की यह पूरी घटना है, जहां 26 जनवरी को वेल्डिंग के दौरान आर्म्स की दुकान में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था. आसपास के लोगों को कुछ देर तक लगा कि कोई बम फटा है. कुछ सेकेंड के बाद दुकान संचालक सहित 3 लोग झुलसी हुई हालत में दुकान से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए थे. भीषण धमाके की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिससे दुकान में हुए धमाके की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है.

पुलिस और एफएसएल की टीम कर रही विस्फोट की जांच

गन शॉप में हुए रहस्यमई धमाके को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है. रतलाम एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने बताया कि "घटना के दिन ही पुलिस और एफएसएल की टीम ने फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए थे. खाली गोलियों के खोल भी पुलिस टीम को मिले थे. वहीं, बारुद में हुए विस्फोट के भी सुराग पुलिस को मिले हैं. फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस बात का वास्तविक पता लग सकेगा कि इतनी अधिक तीव्रता का विस्फोट कैसे हुआ है."

राकेश खाखा ने बताया कि "घायल व्यक्तियों में दुकान संचालक की मौत के बाद अन्य 3 व्यक्तियों के बयान लेने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुकान के अंदर आखिर क्या घटनाक्रम हुआ था."

TAGGED:

RATLAM GUN SHOP BLAST
RATLAM GUN SHOP EXPLOSION
GUN SHOP EXPLOSION PEOPLE INJURED
RATLAM NEWS
RATLAM GUN SHOP OWNER DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.