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धूल में अंतिम सांसें गिन रही रतलाम की प्राचीन विरासत, कचरे में बिखरी 200 से ज्यादा दुर्लभ मूर्तियां

रतलाम : रतलाम के गुलाब चक्कर का जीर्णोद्धार तो हो गया लेकिन यहां रखी प्राचीन दुर्लभ मूर्तियां अब लावारिस हालत में यहां-वहां बिखरी पड़ी है. कुछ मूर्तियां बंद कमरे में धूल खा रही हैं तो अधिकांश खुले आसमां के नीचे. इसके साथ ही 2020-21 में माही नदी के किनारे मिले प्राचीन शिव मंदिर की भी किसी ने सुध नहीं ली. 200 से अधिक दुर्लभ मूर्तियां देखरेख के अभाव में नष्ट हो रही हैं. लावारिस पड़ी होने के कारण मूर्तियां गायब भी होती जा रही हैं. बहूमूल्य मूर्तियां चोरी भी हो चुकी हैं.

इसके अलावा शासकीय विभागों की प्रदर्शनी और हस्तनिर्मित एवं स्वदेशी वस्तुओं के हाट भी यहां आयोजित किए जाते हैं. लेकिन मूल रूप से यहां स्थापित पुरातत्व संग्रहालय का कहीं कोई अता-पता नहीं है. यहां रखी गई पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां और प्राचीन धरोहर एक कमरे में बंद होकर रह गईं.

रतलाम शहर के बीचोंबीच स्थित गुलाब चक्कर की दुर्दशा और यहां रखी हुई प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों की जर्जर स्थिति पर ईटीवी भारत ने मुहिम चलाई थी. इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा गुलाब चक्कर का जीर्णोद्धार करवाने और संग्रहालय को नवीन स्वरूप देने की शुरुआत की गई. और आखिरकार गुलाब चक्कर और इसके उद्यान का कायाकल्प हो गया. यहां सांस्कृतिक एवं विभिन्न शासकीय आयोजन भी होने शुरू हुए.

रतलाम का गुलाब चक्कर अब नए स्वरूप में तैयार हो चुका है, जहां सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है. लेकिन रतलाम जिले के एकमात्र पुरातत्व संग्रहालय का कहीं कोई अता-पता नहीं है. रतलाम के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर और माही नदी के किनारे पर बिखरी पड़ी दुर्लभ और प्राचीन धरोहरों की सुध न तो स्थानीय प्रशासन ले रहा है और ना ही पुरातत्व विभाग.

पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं देने की वजह से पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में ही कई प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियां बिखरी हुई हैं. पुरातत्व विभाग के प्रभारी अधिकारी अशोक पाठक ने बताया "गुलाब चक्कर स्थित संग्रहालय में रखी गई मूर्तियों को पुराने कलेक्ट्रेट में सुरक्षित रखा गया है. कुछ मूर्तियों के परिसर में पड़े होने की जानकारी मिली है. वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर जल्द ही नवीन संग्रहालय में मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा."

पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में दुर्लभ मूर्तियों की दुर्दशा (ETV BHARAT)

संग्रहालय में कुछ मूर्तियां ही बची हैं

रतलाम के इस पुराने संग्रहालय में जिले के झर, रिंगनोद और राजपुरा क्षेत्र से मिली प्राचीन प्रतिमाओं और कलाकृतियों को सहेज कर रखा गया था. रतलाम राजवंश और अंग्रेजों के जमाने की पुरानी वस्तुओं को भी इस संग्रहालय में रखा गया था लेकिन प्रशासन के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कई बार चोरी की घटनाओं के कारण संग्रहालय में केवल कुछ प्राचीन प्रतिमाएं ही बची हैं. अब ये मूर्तियां बिना देखरेख के ताले में बंद हैं.

माही नदी के किनारे मिली मूर्तियां धूल में

एडवोकेट सुनील पारिख का कहना है "प्राचीन धरोहर गुलाब चक्कर को नया स्वरूप तो मिल गया है लेकिन यहां रखी हुई बहुमूल्य धरोहरों की क्या स्थिति है, इस बारे में स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. हमारी प्राचीन धरोहर और विरासत को सहेजना बेहद जरूरी है. रतलाम के शिवगढ़ के समीप माही नदी के किनारे पर पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में मिले प्राचीन शिव मंदिर एवं 250 से अधिक दुर्लभ बेशकीमती मूर्तियां और कलाकृतियां 4 वर्षों से नदी के किनारे पर लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं. इनमें से कई दुर्लभ मूर्तियां गायब भी हो चुकी हैं और कुछ को असामाजिक तत्वों द्वारा नष्ट भी कर दिया गया है."

माही नदी के किनारे मिली मूर्तियां धूल में (ETV BHARAT)

खजुराहो के मंदिरों की झलक दिखती है

खजुराहो के मंदिरों के निर्माण शैली वाले रतलाम के शिव मंदिर की कलाकृतियां भी खास हैं. प्राचीन शिव मंदिर को खोजने वाले पुरातत्वविद डॉ. डीपी पांडे ने बताया "2019-20 में स्थानीय लोगों ने पुरातत्व विभाग को यहां पर प्राचीन मंदिर होने की जानकारी दी थी. पुरातत्व विभाग द्वारा 2 साल तक की गई खुदाई में मिले 12वीं शताब्दी के मंदिर एवं मूर्तियों को सहेजने के लिए स्थानीय प्रशासन को सूचना दी थी. मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग को इस प्रॉपर्टी को पुरातत्व विभाग के अधीन लिए जाने के संबंध में पत्राचार भी किया था. जिस पर संस्कृति विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था लेकिन उसके बाद इसमें अब तक कोई आदेश शासन की तरफ से प्राप्त नहीं हुए."