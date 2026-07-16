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नाले के पानी से सब्जियां धोकर बेचता था सरकारी क्लर्क, करतूत पर GST विभाग ने थमाया नोटिस

रतलाम जीएसटी विभाग का क्लर्क बेचता था नाले के पानी से धुली सब्जियां, सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट होने पर विभाग ने लिया एक्शन.

Ratlam contaminate vegetables video
रतलाम में नाले के पानी से सब्जी धोता शख्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम के डॉट की पुल क्षेत्र में गंदे नाले से पानी निकाल कर सब्जियां धोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में एक शख्स सब्जियों को गंदे नाले के पानी से धोते हुए पकड़ा गया है. वीडियो के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था और दूषित सब्जियां मौके पर ही नष्ट करवाई थी. वहीं इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है.

60 हजार रुपये वेतन पाता है आरोपी क्लर्क

दूषित पानी से सब्जियां धोने वाला यह शख्स जीएसटी राज्य कर विभाग का कर्मचारी है. रतलाम के गीता मंदिर रोड स्थित जीएसटी राज्य कर विभाग के कार्यालय में क्लर्क के पद पर काम करने वाला सरदार झोड़िया करीब 60 हजार रुपये प्रति माह वेतन पाता है लेकिन वह लोगों को दूषित सब्जियां बेचते हुए पकड़ा गया है. मामला संज्ञान में आने के बाद जीएसटी विभाग ने आरोपी क्लर्क को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

सरकारी क्लर्क बेचता था नाले के पानी से धुली सब्जियां (ETV Bharat)

2 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था. जिसमें फुटपाथ पर बैठकर सब्जी बेचने वाला एक शख्स पास में ही स्थित गंदे नाले का पानी बाल्टी में भरकर उसमें सब्जियां धोते हुए नजर आ रहा है.

वीडियो जीएसटी विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचने पर मचा हड़कंप

खाद्य विभाग की टीम ने वीडियो के आधार पर डॉट की पुल क्षेत्र में पहुंचकर जब उसके खिलाफ कार्रवाई की तो सब्जी बेचने वाला यह शख्स कान पड़कर माफी मांगने लगा और अपना फर्जी नाम भल्ला पिता हूरजी बताया था. लेकिन जब वीडियो जीएसटी विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा तो विभाग में हड़कंप मच गया. क्योंकि गंदे पानी से सब्जियां धोने वाला यह शख्स जीएसटी विभाग का क्लर्क सरदार झोड़िया निकला.

राज्य कर विभाग के संयुक्त संचालक भाव सिंह राठौड़ ने बताया "वीडियो में दिख रहा शख्स हमारे ही विभाग का क्लर्क है जो बीमार होने और अन्य कारण बताते हुए अवकाश पर था. वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." वहीं, विभाग के अन्य कर्मचारियों ने बताया कि सरदार झोड़िया टीबी का मरीज है और अजीबो-गरीब हरकतें भी करता रहता है. कई बार वह अवकाश लेकर कार्यालय से गायब भी रहता है.

यह खबर और वीडियो फल सब्जी खरीदने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए भी अलार्मिंग है कि किस तरह सरदार झोड़िया जैसे आरोपी आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है.

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