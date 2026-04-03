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रतलाम में मसूर और चने की नहीं हो रही स्लॉट बुकिंग, 10 अप्रैल तक होनी है MSP पर खरीदी

31 मार्च को अधिकांश किसानों को अपने कृषि ऋण चुकाने थे. लेकिन समर्थन मूल्य पर गेहूं और अन्य रबी फसलों की खरीदी शुरू नहीं होने की वजह से किसान अब तक अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं. मंडी में इन फसलों का दाम कम मिलने की वजह से किसानों को सरकारी खरीदी से उम्मीद है. वहीं, कुछ किसानों को तो मजबूरी में अपनी फसल कम दाम पर ही बेचनी पड़ी है.

रतलाम: मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल की सरकारी खरीदी शुरू होने का इंतजार कर रहे किसानों को अब चना और मसूर को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं मिल पा रही है. जिसकी वजह से किसान अब तक कोई भी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाया है. रतलाम में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मसूर और चना की फसल का उपार्जन किया जाना था. इसके लिए तहसील स्तर पर उपार्जन केंद्र मंडियों में बनाए जाने थे. लेकिन इन फसलों के लिए पंजीयन करने वाले किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उपार्जन के पोर्टल पर किसानों को स्लॉट बुकिंग की जगह तहसील में कोई भी उपार्जन केंद्र नहीं होने का मैसेज मिल रहा है.

किसानों को स्लॉट बुकिंग में हो रही परेशानी (ETV Bharat)

पोर्टल पर नहीं हो रही फसल बेचने की स्लॉट बुकिंग

सेमलिया गांव के किसान आनंदपाल सिंह राठौर ने बताया कि "उन्होंने गेहूं और चना दोनों फसलों का पंजीयन करवाया था. उन्हें उम्मीद थी कि गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इसकी तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. इसके बाद 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चना खरीदी किए जाने के निर्देश राज्य शासन ने जारी किए थे. लेकिन पोर्टल पर चना की फसल बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग ही नहीं हो पा रहा है. पंजीयन क्रमांक डाले जाने पर पोर्टल पर यह मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि इस तहसील क्षेत्र में कोई उपार्जन केंद्र नहीं बनाया गया है." नामली के किसान बालकृष्ण साबरीया ने बताया कि "मसूर और चना का पंजीयन करवाया था, 3 दिनों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहा है."

पोर्टल पर नहीं हो रही फसल बेचने की स्लॉट बुकिंग (ETV Bharat)

'डिफाल्टर हो गए कई किसान'

किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि "सरकार यदि किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदना चाह रही है, तो किसानों को इतना इंतजार क्यों करवाया जा रहा है. किसानों को इस समय रुपयों की आवश्यकता होती है. अधिकांश किसानों को 31 मार्च को कृषि ऋण जमा करना होता है. लेकिन अब तक रबी की फसलों की सरकारी खरीदी ही शुरू नहीं हो पाई है. कई किसान तो डिफाल्टर हो गए हैं. वहीं, किसानों को अपनी फसल समर्थन मूल्य से कम दाम पर मंडी में ही बेचनी पड़ रही है."

फसल की खरीदी नहीं होने से किसान परेशान (ETV Bharat)

तकनीकी समस्या की आशंका

इस मामले पर जिला विपणन अधिकारी यशवर्धन सिंह से सवाल किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि "कोई तकनीकी समस्या हो सकती है. हमने तहसील स्तर पर मंडी में चना और मसूर खरीदी के लिए केंद्र बनाया है."