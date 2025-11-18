ETV Bharat / state

रतलाम में 10वीं और 12वीं के शासकीय स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस, रिजल्ट सुधारने की अनूठी पहल

10वीं और 12वीं के शासकीय स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रहे जिले के टॉप टीचर. प्रदेश में नवाचार करने वाला रतलाम बना पहला जिला.

RATLAM GOVT STUDENTS ONLINE CLASS
रतलाम में शासकीय स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 9:01 PM IST

रतलाम: शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कोई परेशानी ना हो इसके लिए रतलाम के शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है. कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है. जिसमें जिले के टॉप विषय विशेषज्ञ शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

ऑनलाइन क्लासेस करने वाला पहला जिला

मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने का नवाचार करने वाला रतलाम पहला जिला है. यहां बच्चों के लिए दोपहर 2:45 बजे से 4:15 बजे तक ऑनलाइन क्लास लगाई जाती हैं. जिसमें जिले के 4 से 5 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं. पिछले 4 सालों से ऑनलाइन क्लास लगाने का यह प्रयास जारी है. इस वर्ष इन क्लासों को 2 वे कम्युनिकेशन के साथ शुरू किया जा रहा है. जिससे छात्र अपने सवाल भी शिक्षकों से पूछ सकेंगे.

10वीं और 12वीं का रिजल्ट सुधारने शासकीय स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस (ETV Bharat)

'सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का चयन'

जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर ने बताया कि "शासकीय स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी रहती है. ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्रों को असुविधा न हो इसलिए इस नवाचार की कुछ साल पहले शुरुआत की गई थी. जिसमें अब अन्य तकनीकी सुधार भी किए जा रहे हैं. इसके लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का चयन किया गया है. इसमें विशेषता यह है कि एक ही लिंक से पहले कक्षा 12वीं के विषय की पढ़ाई दोपहर 2:45 बजे से 3:25 बजे तक होती है. उसके बाद दोपहर 3:30 से शाम 4:15 बजे तक कक्षा 10वीं के विषय की पढ़ाई की जाती है."

ONLINE CLASS 10TH 12TH GOVT STUDENT RATLAM
सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञ शिक्षक ले रहे ऑनलाइन क्लासेस (ETV Bharat)

'महंगी ट्यूशन नहीं ले पाने वाले छात्रों को मिल रहा लाभ'

बच्चों को ऑनलाइन कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षक मुकेश ठन्ना ने बताया कि "यह उन छात्रों के लिए बड़ा फायदेमंद है जिनके स्कूल में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हैं. साथ ही महंगी ट्यूशन फीस भरने में भी बच्चों के अभिभावकों को परेशानी आती है. ऑनलाइन क्लासेस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिससे बाद में भी बच्चों को यह क्लास पढ़ाई जा सके. इसके साथ ही नवागत कलेक्टर मिशा सिंह के मार्गदर्शन अनुसार टू वे ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की जा रही है. जिससे छात्र भी विशेषज्ञ शिक्षक से अपने सवाल पूछ सकेंगे."

GOVT SCHOOL STUDENTS ONLINE CLASSES
ONLINE CLASS 10TH 12TH GOVT STUDENT
2 WAY COMMUNICATION ONLINE CLASS
RATLAM NEWS
RATLAM GOVT STUDENTS ONLINE CLASS

