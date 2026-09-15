कीचड़ भरे मैदान में नंगे पांव प्रैक्टिस, फिर भी सरकारी स्कूल के खिलाड़ियों ने जीत लिए 16 मेडल
एथलेटिक्स में रतलाम के खिलाड़ियों का चला सिक्का. बिना जूते और सुविधाओं के सरकारी स्कूल के खिलाड़ियों ने जीते 16 मेडल. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 1:06 PM IST
रतलाम: शासकीय सांदीपनि विनोबा स्कूल के खिलाड़ियों ने संभागीय शाला खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 मेडल जीते हैं. प्रतियोगिता में एथलेटिक्स की 100 मीटर दौड़, रिले रेस, हाई जम्प, लोंग जम्प और बाधा दौड़ शामिल है. इसमें 9 खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है. खास बात ये है कि ये सभी मेडल सुविधाओं के अभाव में जीते गए हैं.
कीचड़ भरे मैदान में नंगे पांव प्रैक्टिस
एथलेटिक्स के लिए मैदान, ट्रैक और सुविधा नहीं होने के बावजूद इन खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत कर यह उपलब्धि हासिल की है. लगातार तीसरे वर्ष सांदीपनि विनोबा स्कूल के बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है. यही नहीं इस स्कूल के एथलेटिक्स के खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर तक भी अपनी पहचान बन चुके हैं.
बच्चों को खेल से जोड़ने का प्रयास सफल
गौरतलब है कि पहले सीएम राइस और अब सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाना जाने वाला विनोबा शासकीय स्कूल अब भी पुरानी बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है. जहां आसपास की बस्ती के गरीब परिवारों के बच्चे यहां पढ़ते हैं. खेल शिक्षक प्रहलाद दास बैरागी ने करीब 4 साल पहले इन बच्चों को खेल से जोड़ने का प्रयास शुरु किया था. स्कूल के बाहर पड़ी खाली जगह में कोई अन्य खेल मैदान नहीं बन सकता था, लेकिन बच्चों को एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रैक बनाया गया. इसके साथ ही पास में स्थित आईटीआई ग्राउंड में बच्चों को रनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है.
संभागीय स्पर्धा में 16 मेडलों पर कब्जा
खेल शिक्षक प्रहलाद दास बैरागी ने बताया, " बच्चों ने धीरे-धीरे एथलेटिक्स के अलग-अलग खेलों में रुचि लेना शुरू किया. इसके बाद पिछले तीन सालों से हमारे स्कूल के खिलाड़ी 100 मीटर, रिले रेस और लॉन्ग जंप में अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं. इस बार भी संभागीय स्पर्धा में 16 मेडल बच्चों ने प्राप्त किए हैं. वहीं, 9 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए क्वालीफाई कर लिया है."
जूते शेयरिंग कर प्रतियोगिता में लेते हैं हिस्सा
प्रहलाद दास बैरागी ने आगे बताया कि ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से हैं और उनके पास एथलेटिक्स के लिए स्पाईक वाले शूज नहीं है. स्कूल प्रबंधन की तरफ से कुछ जोड़ी स्पाईक वाले जूते उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें यह खिलाड़ी आपस में शेयर कर लेते हैं. लॉन्ग जंप के राष्ट्रीय खिलाड़ी शिवराज तंवर ने बताया कि पिछले साल वह संभागीय और राज्य स्तरीय स्पर्धा में गोल्ड जीतकर आए थे और राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए भी चयनित हुए थे.
बुनियादी असुविधा की भारी कमी
शिवराज ने आगे बताया, "हमारे पास जूते नहीं होते थे और पास के आईटीआई खेल मैदान पर बैरागी सर हमें प्रेक्टिस करवाते थे. जब भी हम किसी बड़ी प्रतियोगिता में खेलने जाते हैं तो आपस में जूते शेयर कर लेते हैं. हालांकि, अब कुछ बच्चों के पास स्पाईक वाले जूते हैं." वहीं, 11वीं की छात्रा लक्ष्मी नायक ने बताया कि उसने संभागीय स्पर्धा में 100 मीटर में गोल्ड जीता है. अब तक वह नंगे पांव ही दौड़ने का अभ्यास करती थी.
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बहरहाल कम सुविधाओं और खेल मैदान के अभाव में भी रतलाम के शासकीय स्कूल के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर इन खिलाड़ियों को सुविधा और एथलेटिक्स के लिए अच्छा ट्रैक मिले तो यह खिलाड़ी रतलाम ही नहीं प्रदेश का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकते हैं.