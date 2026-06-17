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ब्रेन है या सुपर कंप्यूटर! 65 साल के जोस चाको को कंठस्थ खेल रिकॉर्डस और 10000 जन्मदिन

अचंभित कर देगी रतलाम के रिटायर्ड खेल अधिकारी जोस चाको की याददाश्त, फुटबॉल-क्रिकेट के रिकॉर्ड्स और डेट दिमाग में कैद. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM GOOGLE MAN JOSE CHACKO
अचंभित कर देगी रतलाम के जोस चाको की मेमोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
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रतलाम: मोबाइल के दौर में जहां छोटी-छोटी बातों के लिए हम गूगल और एआई टूल का सहारा लेते हैं. वहीं, 65 वर्षीय जोस चाको को फुटबॉल, क्रिकेट, राजनीति, सिनेमा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम सहित 10 हजार लोगों के जन्मदिन और खास मौके मुंह जुबानी याद हैं. जी हां रिटायर्ड खेल अधिकारी की स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि एक बार कोई तारीख उन्होंने अपने दिमाग में नोट कर ली तो फिर उसे वह कभी नहीं भूलते.

फुटबॉल विश्वकप का खुमार पूरे विश्व पर चढ़ा हुआ है. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने रिटायर्ड खेल अधिकारी जोस चाको से फुटबॉल से संबंधित सवाल जवाब किए. लेकिन जवाब देने की उनकी क्षमता कंप्यूटर से भी तेज साबित हुई है. उन्होंने पहले फुटबॉल विश्वकप विजेता से लेकर अब तक के सभी विजेताओं के नाम, जानकारी और दिनांक एक सांस में ही बता दी. फुटबॉल विश्व कप के टीम रिकॉर्ड से लेकर खिलाड़ियों के निजी रिकॉर्ड भी जोस चाको को याद हैं.

1969 में क्रिकेट कमेंट्री सुनते समय लगा शौक (ETV Bharat)

1969 में क्रिकेट कमेंट्री सुनते समय लगा शौक
जिला खेल अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए जोस चाको 65 वर्ष की उम्र में भी गजब की स्मरण शक्ति के मालिक हैं. जोस चाको ने बताया कि, ''उन्होंने 1969 में क्रिकेट कमेंट्री सुनते हुए पहली बार क्रिकेट के रिकॉर्ड और दिनांक याद रखने की शुरुआत की. धीरे-धीरे यह शौक बन गया और उसके बाद खेल जगत, राजनीति, सिनेमा, अंतरराष्ट्रीय इवेंट, इलेक्शन से जुड़े हुए घटनाक्रम की दिनांक याद रखने के साथ ही करीब 10 हजार लोगों के जन्मदिन भी याद होते चले गए.''

चाको ने बताये फुटबॉल से जुड़े रोचक तथ्य और रिकॉर्ड
हर दिनांक और रिकॉर्ड को याद रखने वाले जोस चाको ने बताया कि, ''पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में खेला गया था, जिसमें उरुग्वे चैंपियन बना था. सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड ब्राजील के नाम पर है. ब्राजील ने कब-कब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है वह भी चाको को दिनांक के साथ मुंह जुबानी याद है. पिछले पांच विश्वकप के विजेताओं के नाम घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों में ही बताकर चाको ने सभी को चौंका दिया.''

टीमों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बाद चाकू ने बताया कि, ''फुटबॉल विश्व कप में बीती रात ही लियोनेल मेसी ने गोल की हैट्रिक लगाकर मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी) के सबसे अधिक 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इसके बाद दूसरे नंबर पर 15 गोल करके ब्राजील के रोनाल्डो हैं. वहीं, तीसरा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रहे फ्रांस के एमबाप्पे 13 गोल लगाकर इस रिकार्ड को तोड़ सकते हैं.''

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जोस चाको को 10 हजार से ज्यादा जन्मदिन मुंह जुबानी याद (ETV Bharat)

सेलिब्रिटी के जन्मदिन और रिकॉर्ड याद
जोस चाको ने बताया कि, ''करीब 8-9 वर्ष की उम्र से उन्होंने दिनांक और रिकॉर्ड याद रखना शुरू कर दिया था. करीब 56 सालों में क्रिकेट जगत के हर स्टार खिलाड़ी की जन्म दिनांक उसके क्रिकेट करियर के आंकड़े उन्हें याद है. फुटबॉल के स्टार खिलाड़ियों के भी सारे व्यक्तिगत रिकॉर्ड और जन्म दिनांक याद है. यही नहीं फिल्मी सितारों की जन्म तारीख से लेकर उनकी प्रमुख फिल्मों की रिलीज डेट तक चाको को मुंह जुबानी याद हैं.''

रतलाम के 3000 लोगों के जन्मदिन याद
रतलाम में उनकी प्रतिभा से परिचित यतेंद्र भारद्वाज, विनोद वाधवा और अनुज शर्मा बताते हैं कि, ''उन्हें रतलाम शहर में भी करीब दो-तीन हजार लोगों के जन्मदिन तो ऐसे ही याद होंगे. जिस भी व्यक्ति से वह मिलते हैं उससे उसका जन्म दिनांक पूछ लेते हैं और अगली बार मिलने पर उसे बताते हैं कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ इस दिन आता है.''

जोस चाको की प्रतिभा का हर कोई दीवाना
बहरहाल, गूगल सर्च इंजन से भी तेज जवाब देने वाले चाको की इस प्रतिभा को जो भी कोई देखता है आश्चर्य में पड़ जाता है. कई लोग उनसे लगातार सवाल करते हैं और वह उनका बढ़िया आसानी से जवाब देते चले जाते हैं. क्रिकेट फुटबॉल और राजनीति से जुड़े कई अनकहे किस्से भी बखूबी याद हैं. उनकी यह प्रतिभा युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है कि कैसे बिना मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता के अपने दिमाग में कितनी बातें और आंकड़े याद रखे जा सकते हैं.

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